Дефицит бензина наблюдается в Атырауской области

Источник: Informburo.kz

Перебои с бензином, несмотря на его подорожание, начались в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Ни АИ-92, ни АИ-95 не было на всём протяжении дороги Атырау — Астрахань. Не работали АЗС в посёлке Аккистау Исатайского района, не было бензина и в приграничном с РФ Курмангазинском районе. Хорошо, что машина может работать на газе. В селе Ганюшкино заправились газом, благо этот вид топлива был в наличии», — сообщила местная жительница Насип Шалабаева.

Перебои с бензином, сообщают пользователи соцсетей, начались и в Макатском районе — АИ-92 и АИ-95 1 октября можно было залить на АЗС «КазМунайГаза». В Атырау бензин есть на всех заправках, кроме «Гелиоса».

На прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало: АИ-92 — до 144 тенге, АИ-95 — до 155 тенге за литр. Это на два-три тенге больше, чем было до подорожания. Одна из причин возникшего дефицита топлива — более чем 20-дневный простой из-за капремонта Атырауского НПЗ. В настоящее время завод работает, выходя на максимальный уровень переработки нефти.

Дефицит топлива назревает на севере и востоке страны. В Семее на заправках практически нет бензина марки АИ-92, а его стоимость в Петропавловске поднялась до 150 тенге за литр.

В середине сентября в Карагандинской области автолюбители стояли в километровых очередях за бензином. Причина дефицита якобы в том, что два завода — Павлодарский и Атырауский — остановились. Там модернизируют производство.