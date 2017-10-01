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21:19 (мск), источник: Informburo.kz

Дефицит бензина наблюдается в Атырауской области

Одна из причин возникшего дефицита — капремонт Атырауского НПЗ.

Источник: Informburo.kz

Перебои с бензином, несмотря на его подорожание, начались в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Ни АИ-92, ни АИ-95 не было на всём протяжении дороги Атырау — Астрахань. Не работали АЗС в посёлке Аккистау Исатайского района, не было бензина и в приграничном с РФ Курмангазинском районе. Хорошо, что машина может работать на газе. В селе Ганюшкино заправились газом, благо этот вид топлива был в наличии», — сообщила местная жительница Насип Шалабаева.

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Перебои с бензином, сообщают пользователи соцсетей, начались и в Макатском районе — АИ-92 и АИ-95 1 октября можно было залить на АЗС «КазМунайГаза». В Атырау бензин есть на всех заправках, кроме «Гелиоса».

На прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало: АИ-92 — до 144 тенге, АИ-95 — до 155 тенге за литр. Это на два-три тенге больше, чем было до подорожания. Одна из причин возникшего дефицита топлива — более чем 20-дневный простой из-за капремонта Атырауского НПЗ. В настоящее время завод работает, выходя на максимальный уровень переработки нефти.

Дефицит топлива назревает на севере и востоке страны. В Семее на заправках практически нет бензина марки АИ-92, а его стоимость в Петропавловске поднялась до 150 тенге за литр.

В середине сентября в Карагандинской области автолюбители стояли в километровых очередях за бензином. Причина дефицита якобы в том, что два завода — Павлодарский и Атырауский — остановились. Там модернизируют производство.

В начале сентября владельцы АЗС высказались ещё об одной причине будущего повышения цен на бензин. Установка приборов учёта на заправках приведёт к росту стоимости бензина.

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