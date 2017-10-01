Румыны беспокоятся за атаку в матче с Казахстаном

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Румынии Космин Контра считает главной проблемой своей команды ее низкую результативность в нынешнем отборе к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Читайте также За ношение религиозной одежды в школах Казахстана грозит штраф

«У нас есть статистика, и она вызывает опасения. Проблема в том, что наши нападающие не забивают много мячей. Когда ты в плохой форме, то не можешь играть за сборную», — сказал Контра в интервью телеканалу Telekomsport.ro.

Сборная Румынии, которая 5 октября в очередном матче отборочного цикла встретится со сборной Казахстана на своем поле в Плоешти, забила в восьми матчах нынешнего отбора восемь мячей и располагается с 9 очками на четвертом месте в группе E.

Румыны, как и казахстанская команда, потеряли шансы на поездку в Россию, где в следующем году пройдет финальная часть мундиаля. При этом румыны с 8 забитыми мячами делят четвертое-пятое места со сборной Армении в этой группе. Меньше забил только Казахстан — четыре мяча, три первых команды группы — Польша, Черногория и Дания — забили по 18 мячей.