Румыны беспокоятся за атаку в матче с Казахстаном
Сборная Румынии в восьми матчах нынешнего отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года забила всего восемь мячей — меньше только у Казахстана.
Сборная Румынии в восьми матчах нынешнего отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года забила всего восемь мячей — меньше только у Казахстана.
АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Румынии Космин Контра считает главной проблемой своей команды ее низкую результативность в нынешнем отборе к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«У нас есть статистика, и она вызывает опасения. Проблема в том, что наши нападающие не забивают много мячей. Когда ты в плохой форме, то не можешь играть за сборную», — сказал Контра в интервью телеканалу Telekomsport.ro.
Сборная Румынии, которая 5 октября в очередном матче отборочного цикла встретится со сборной Казахстана на своем поле в Плоешти, забила в восьми матчах нынешнего отбора восемь мячей и располагается с 9 очками на четвертом месте в группе E.
Румыны, как и казахстанская команда, потеряли шансы на поездку в Россию, где в следующем году пройдет финальная часть мундиаля. При этом румыны с 8 забитыми мячами делят
Первая встреча Казахстана и Румынии в Астане в рамках этого отборочного цикла завершилась нулевой ничьей 5 ноября прошлого года. На повторный матч с Казахстаном Контра заявил трех форвардов — Богдана Станку («Бурсаспор», Турция), Флорина Андоне («Депортиво», Испания) и Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария).