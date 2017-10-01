Воробьи на стеллажах в супермаркете удивили челябинцев

Воробьи, облюбовавшие стеллажи с печеньем в одном из супермаркетов в Металлургическом районе, удивили челябинцев, видеозаписью горожане поделились в соцсети.

В комментариях под видео пользователи стали строить предположения, что привело пернатых в магазин. Одни заметили, что птицам захотелось сладкого, но купить лакомства они не могут, потому что «у них лапки».

«У одного из воробьёв день рождения, празднуют», — написал один из участников обсуждения.

«В пятницу видела, как они кексики выклёвывают из упаковки», — отметила другая жительница города.

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