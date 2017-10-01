В Самаре ожидается сильное похолодание
Температура воздуха останется ниже климатических значений.
Температура воздуха останется ниже климатических значений.
В Самарской области вновь похолодает. Причем температура воздуха дойдет уже до минусовой отметки, сообщает портал 63.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.
— В начале следующей недели фронтальные разделы покинут наш регион, и поле повышенного давления восстановит утраченные позиции. Однако
Уже в ночь на понедельник, 2 октября, синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов, а местами — до -3 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер —
На вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер — северный, 5−10 метров в секунду.
В среду, 4 октября, будет немного теплее. Если ночью синоптики также ожидают до -2 градусов, то вот днем воздух прогреется до 4−9 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Ветер —