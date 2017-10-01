Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Крым ответил на решение Киева судиться с Россией из-за моста
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
18:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ожидается сильное похолодание

Температура воздуха останется ниже климатических значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 55% 771 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Самарской области вновь похолодает. Причем температура воздуха дойдет уже до минусовой отметки, сообщает портал 63.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

— В начале следующей недели фронтальные разделы покинут наш регион, и поле повышенного давления восстановит утраченные позиции. Однако из-за сохранения северной направленности воздушных потоков температура воздуха останется ниже климатических значений, — сообщила специалист Приволжского УГМС Галина Овечкина.

Уже в ночь на понедельник, 2 октября, синоптики прогнозируют от 0 до +5 градусов, а местами — до -3 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер — северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3−8 градусов вышел нуля. Ветер будет дуть с севера с порывами 7−12 метров в секунду.

На вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер — северный, 5−10 метров в секунду.

В среду, 4 октября, будет немного теплее. Если ночью синоптики также ожидают до -2 градусов, то вот днем воздух прогреется до 4−9 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Ветер — северо-западный, 6−11 метров в секунду.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
В Каталонии число пострадавших в столкновениях выросло до 460
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь