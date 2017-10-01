Власти показали видео для туристов про осень в Калининграде
Власти опубликовали видео про осень в Калининграде. Ролик разместили на официальной странице правительства области в Facebook.
Власти опубликовали видео про осень в Калининграде. Ролик разместили на официальной странице правительства области в Facebook.
«Осень в Калининграде особенная — она стильная, тёплая, приятная! Время года, которым хочется наслаждаться и любоваться!», — говорится в подписи к видео.
В осеннем Калининграде в ролике предлагают «открывать новое, услышать море, прикоснуться к истории, влюбиться, двигаться, наслаждаться, чувствовать».