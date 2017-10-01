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18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Петербурге будет до +10

Снег в ближайшие недели в Северной столице точно не выпадет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 59% 771 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Пока петербуржцы радуются сравнительно теплой погоде, в Москве готовятся к первому снегу. Синоптики обещают, что осадки выпадут в столице уже на следующей неделе. Жителям города на Неве в этом плане повезло больше. Снега точно не будет, хотя осадков нам не избежать: в середине недели зарядят дожди. А ведь сентябрь приятно удивил: осадков почти не было.

— Ситуация сложилась такая: в нашей полосе установился обширный антициклон с экстремально высоким давлением, — рассказал «Комсомолке» сотрудник начальник отдела прогнозов Санкт-Петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. — На днях я зафиксировал отметку 780 миллиметров ртутного столба. Давление в этом году побило рекорды за все предыдущие годы наблюдений. Именно поэтому в городе в прошлом месяце была довольно комфортная погода.

Синоптики уверяют: в начале октября на территории Петербурга и Ленинградской области будет господствовать среднестатистическая октябрьская погода. Солнечных дней много не будет, а вот небольшой моросящий дождь придет к нам в гости уже в среду.

— Сейчас происходит некая борьба циклона и антициклона, — объясняет Александр Колесов. — Такая ситуация сохранится до вторника. Уже к среде циклон все-таки подойдет к нашему региону. Днем потеплеет до +10 градусов.

Около этой отметки температура будет находиться всю следующую неделю. В пятницу и субботу из-за облаков будет выглядывать осеннее солнышко, впрочем, дождей петербуржцам не избежать.

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