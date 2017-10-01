На следующей неделе в Петербурге будет до +10
Снег в ближайшие недели в Северной столице точно не выпадет.
Снег в ближайшие недели в Северной столице точно не выпадет.
Пока петербуржцы радуются сравнительно теплой погоде, в Москве готовятся к первому снегу. Синоптики обещают, что осадки выпадут в столице уже на следующей неделе. Жителям города на Неве в этом плане повезло больше. Снега точно не будет, хотя осадков нам не избежать: в середине недели зарядят дожди. А ведь сентябрь приятно удивил: осадков почти не было.
— Ситуация сложилась такая: в нашей полосе установился обширный антициклон с экстремально высоким давлением, — рассказал «Комсомолке» сотрудник начальник отдела прогнозов
Синоптики уверяют: в начале октября на территории Петербурга и Ленинградской области будет господствовать среднестатистическая октябрьская погода. Солнечных дней много не будет, а вот небольшой моросящий дождь придет к нам в гости уже в среду.
— Сейчас происходит некая борьба циклона и антициклона, — объясняет Александр Колесов. — Такая ситуация сохранится до вторника. Уже к среде циклон
Около этой отметки температура будет находиться всю следующую неделю. В пятницу и субботу