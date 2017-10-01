Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 2 октября

Источник: Informburo.kz

Северные и западные области Казахстана по-прежнему будут находиться под воздействием арктических воздушных масс, поступающих с районов Карского моря. Поэтому в этих регионах сохранится холодная пасмурная погода с осадками в виде дождя, переходящего в снег.

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В южной половине страны к понедельнику подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 2 октября, опубликованным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов, днём 9−11 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 17−19 градусов.

В Акмолинской области дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём от +3 до +8.

В Актюбинской области переменная облачность, днём местами дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днём воздух прогреется до 5−10 градусов.

В Алматинской области день пройдёт без осадков. Ночью 2−4 градуса тепла, днём 15−17 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, дожди. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов ночью до 10−15 градусов тепла днём.

В Жамбылской области местами дождь. Температура воздуха составит от 2−7 градусов тепла ночью и от 17 до 22 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +3 до +8 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, дожди. Ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов тепла, днём ожидается от +5 до +10.

В Костанайской области пасмурно, дождь с переходом в снег. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём +5+7.

В Кызылординской области возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днём от +16 до +21 градуса.

В Мангистауской области переменная облачность, возможен дождь. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают дождь с переходом в снег. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов ночью и от +8 до +13 днём.

В Северо-Казахстанской области дождь, переходящий в снег. Ночью температура воздуха от +1 до +6 градусов, днём от 0 до +5 градусов по Цельсию.