Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
19:52 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 2 октября

«Казгидромет» представил прогноз погоды на 2 октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 49% 770 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

Северные и западные области Казахстана по-прежнему будут находиться под воздействием арктических воздушных масс, поступающих с районов Карского моря. Поэтому в этих регионах сохранится холодная пасмурная погода с осадками в виде дождя, переходящего в снег.

Читайте также
Холодные ладони октября: второй осенний месяц в Казахстане начнется с похолодания

В южной половине страны к понедельнику подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 2 октября, опубликованным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов, днём 9−11 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 17−19 градусов.

В Акмолинской области дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём от +3 до +8.

В Актюбинской области переменная облачность, днём местами дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днём воздух прогреется до 5−10 градусов.

В Алматинской области день пройдёт без осадков. Ночью 2−4 градуса тепла, днём 15−17 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, дожди. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов ночью до 10−15 градусов тепла днём.

В Жамбылской области местами дождь. Температура воздуха составит от 2−7 градусов тепла ночью и от 17 до 22 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +3 до +8 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, дожди. Ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов тепла, днём ожидается от +5 до +10.

В Костанайской области пасмурно, дождь с переходом в снег. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём +5+7.

В Кызылординской области возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днём от +16 до +21 градуса.

В Мангистауской области переменная облачность, возможен дождь. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают дождь с переходом в снег. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов ночью и от +8 до +13 днём.

В Северо-Казахстанской области дождь, переходящий в снег. Ночью температура воздуха от +1 до +6 градусов, днём от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью 5−10, днём 19−24 градуса тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
В Каталонии число пострадавших в столкновениях выросло до 460
Умер владелец Vogue и New Yorker
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь