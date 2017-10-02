В Кишинёве завершился третий международный Марафон

Около 17 тысяч человек из 50 стран приняли участие в Международном кишиневском марафон. Участники смогли выбрать одну из пяти дистанций: забег на полтора километра, на пять километров, десять, 21 и 42 километра.



Стрикер Клейтон пришёл первым в забеге на 5 км.



«Сделаем фото на память. Все победители забега на 5 км собрались на пьедестале».



В забеге на 42 километра первым достиг финиша участник из Бендер. Молодой человек установил и новый рекорд по времени. Он преодолел дистанцию за 26 минут.



Среди женщин первой прибежала спортсменка из Украины. На финише все участники получили медали, а победителям вручили денежные премии.



«Помимо призов, которые подготовили наши партнёры, у нас есть фонд в 100 тысяч леев. Например, Николай сегодня уедет домой с 20-ью тысячами. А все пришедшие к финишу получили медали.»



Один из участников забега решил воспользоваться случаем и сделал предложение своей возлюбленной.



Международный марафон организовали в третий раз. PUBLIKA TV выступила генеральным медиапартнёром мероприятия.