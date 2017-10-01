В Татарстане 2 октября ожидаются туман и дождь со снегом

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 2 октября в республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут дождь с мокрым снегом, в отдельных района ожидается туман. Днем будет без осадков, но ветер холодный, северный. Ближайшей ночью температура опустится до -3 +2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 +8.