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19:33 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 2 октября ожидаются туман и дождь со снегом

Начало октября будет в Татарстане холодным.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 55% 771 мм рт. ст. 3 м/с

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 2 октября в республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут дождь с мокрым снегом, в отдельных района ожидается туман. Днем будет без осадков, но ветер холодный, северный. Ближайшей ночью температура опустится до -3 +2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 +8.

В Казани днем 2 октября +5 +7, ветер северный умеренный.

3 и 4 октября в республике облачно, местами дождь. Ветер северо-западный и умеренный. Ночью сохранятся минусовые температуры. Днем 3 октября температура составит от +4 до +9, днем 4 октября +5 +10.

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