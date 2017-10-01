В Татарстане 2 октября ожидаются туман и дождь со снегом
Начало октября будет в Татарстане холодным.
Начало октября будет в Татарстане холодным.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 2 октября в республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут дождь с мокрым снегом, в отдельных района ожидается туман. Днем будет без осадков, но ветер холодный, северный. Ближайшей ночью температура опустится до -3 +2 градусов. Днем воздух прогреется до +3 +8.
В Казани днем 2 октября +5 +7, ветер северный умеренный.
3 и 4 октября в республике облачно, местами дождь. Ветер