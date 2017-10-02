По всей стране объявлен жёлтый код опасности из-за заморозков

Источник: Noi.md

1 октября Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности на всей территории страны в связи с ожидаемыми заморозками. Местами ожидается понижение температуры до -1 … -2 ° С.

Сегодня в Кишиневе ожидается пасмурная погода с тихим, до 1 м/с, восточным ветром и очень высоким атмосферным давлением. В дневное время температура воздуха не превысит 13 °C. В понедельник воздух станет холоднее еще в целом на 1−2 градуса. Осадков не ожидается.

В связи с резким похолоданием медики рекомендуют одеваться потеплее и не проводить на улице много времени. В это время возросла опасность простудных заболеваний.