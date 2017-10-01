Умер владелец Vogue и New Yorker
Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, издающей журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в
Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, издающей журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в
Как сообщает Bloomberg, Ньюхаус умер в собственном доме. Причина его смерти пока не называется.
Компания Advance Publications была основана отцом Ньюхауса, и к 1979 году владела 31-й газетой, общий тираж которых составлял 3 миллиона. Сам
При этом Ньюхаус считался достаточно жестким руководителем, вмешивавшимся в редакционную политику. Например, главред Vogue Грэйс Мирабелла узнала о своем увольнении из новостного выпуска на телевидении.
Когда Ньюхаус приобрел New Yorker, то обещал не трогать редакцию издания, однако уже через два года выгнал многолетнего главного редактора Уильяма Шоуна, заменив его на Роберта Готтлиба. По различным данным он получил 600 писем от возмущенных читателей и немало жалоб от сотрудников журнала, однако свое решение менять не стал.
По данным Bloomberg, состояние Ньюхауса оценивается в $12,7 млрд, благодаря чему он находился на 35-м месте в списке богатейших людей США.