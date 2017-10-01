Пугачева и Галкин приехали в Астану

Одна из сотрудниц аэропорта выложила в свой инстаграм фотографию со звездной четой. При этом девушка не сообщила, когда сделано фото и с какой целью прилетели в казахстанскую столицу российские артисты. Примадонна российской эстрады завершила профессиональную карьеру, но иногда все же поет — преимущественно на закрытых мероприятиях..



Ее супруг подробно рассказывает как о работе, так и о семейной жизни у себя в инстаграм. Однако в последнее время никаких сообщений о визите в Астану он не публиковал.