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19:23 (мск), источник: 365info.kz

Пугачева и Галкин приехали в Астану

В аэропорту Астаны в конце сентября замечены звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.

Источник: 365info.kz

Одна из сотрудниц аэропорта выложила в свой инстаграм фотографию со звездной четой. При этом девушка не сообщила, когда сделано фото и с какой целью прилетели в казахстанскую столицу российские артисты. Примадонна российской эстрады завершила профессиональную карьеру, но иногда все же поет — преимущественно на закрытых мероприятиях..

Ее супруг подробно рассказывает как о работе, так и о семейной жизни у себя в инстаграм. Однако в последнее время никаких сообщений о визите в Астану он не публиковал.

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