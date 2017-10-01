Первый фестиваль фейерверков прошел в Архангельске
Мероприятие организовано в честь участия делегации региона в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Мероприятие организовано в честь участия делегации региона в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Первый областной фестиваль фейерверков в воскресенье состоялся в Архангельске. Как сообщает
«На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи», — говорится в сообщении.
На набережной Северной Двины в центре города собралось около 25 тыс. человек. Фестиваль начался в 17 часов, когда еще было светло. Предваряли салюты выступление музыкального коллектива «BeHappy» и
Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола».
Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в флешмобе, в ходе которого в небо были запущены светящиеся шары.