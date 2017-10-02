И как теперь жить? То, что раньше считалось вредным, оказалось полезным
Медицина стремительно развивается. А вместе с тем кардинально меняются представления о том, что вредно, а что полезно.
Медицина стремительно развивается. А вместе с тем кардинально меняются представления о том, что вредно, а что полезно.
Учёные, вооружённые результатами новых исследований и продвинутых методов диагностики, решительно опровергают постулаты, на которых ранее было основано представление о здоровом образе жизни.
Миф № 1. Ужинать после 18.00 нельзя.
«Организм воспринимает 12−14-часовой перерыв в еде как голодовку, — рассказывает профессор Татьяна Пилат. — При длительных перерывах между приёмами пищи уровень глюкозы в крови резко падает, а это приводит к неконтролируемому аппетиту (который заканчивается ночными походами к холодильнику). Помимо этого, большие перерывы в еде чреваты застоем желчи. А это прямой путь к образованию камней в желчном пузыре».
Современный взгляд. Конечно, объедаться на ночь не стоит. Но лёгкий ужин (кисломолочные продукты, отварные овощи, свежие фрукты
Ужин по правилам. Чем перекусить на ночь.
Миф № 2. Спать как можно дольше.
«Потребность во сне кодируется генетически и в среднем составляет 7−8 часов, — поясняет заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы № 3 Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов. — Для взрослого человека этого обычно бывает достаточно, чтобы выспаться.
Напротив, потребность в продолжительном сне — индикатор неблагополучия. Доказано, что долго (по 10−12 часов) спят пациенты с заболеваниями, которые приводят к инфаркту, инсульту и внезапной смерти. Поэтому тем, кто долго спит и при этом не высыпается, следует обратить на эту проблему пристальное внимание и проконсультироваться с врачами.
Не слушайте больше моделей, которые так активно пропагандируют долгий сон в качестве способа сохранения молодости и красоты. Следуя их советам, можно всю эту самую молодость проспать. Лучше погуляйте на воздухе.
Современный взгляд. Восьмичасового сна человеку вполне достаточно. Если вы регулярно спите дольше и при этом не высыпаетесь, это повод пройти углублённое обследование.
Миф № 3. С плохим настроением нужно бороться.
«Плохое настроение — абсолютно нормальное, а в некоторых случаях — жизненно необходимое состояние, — рассказывает руководитель
Современный взгляд. Заставлять себя улыбаться, когда хочется плакать, не стоит. Хандра помогает растворить оптимистичный глянец, обнаружить проблему и найти пути её решения.
Как отличить депрессию от плохого настроения?
Миф № 4. Душ надо принимать 2 раза в день.
Частые гигиенические процедуры приводят к преждевременному старению кожи. «Горячая вода в сочетании с концентрированным мылом лишает кожу естественной жировой смазки, что приводит к сухости, трещинам и может спровоцировать дерматит и экзему, — предостерегает завотделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии доктор медицинских наук Анна Стенько. — Агрессивное воздействие на кожу оказывает не сама вода (она естественным образом увлажняет кожу), а средства ухода — мыло, скрабы».
Современный взгляд. Принимать душ необходимо по потребности. Устраивать себе ежедневно интенсивно очищающие процедуры необязательно.
Миф № 5. Загорать вредно.
«Избыток солнца, безусловно, нежелателен, — считает Анна Стенько. — Однако в лечебных дозах (20−30 минут в зависимости от типа кожи) ультрафиолет организму жизненно необходим. Солнечные лучи способствуют регенерации кожи, подсушивают угревую сыпь и устраняют причины, способствующие её появлению.
Ультрафиолет — лучшая профилактика и эффективное лечение кожных заболеваний (экземы, дерматита, псориаза).
Под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D, который не только помогает противостоять бактериям и вирусам, но и (как показывают исследования) препятствует образованию раковых клеток в организме.
Так что модные сегодня защитные костюмы для похода на пляж, которые с таким упорством покупают за немыслимые деньги западные родители, — вещь бесполезная. Важно выходить к морю или иному водоёму в правильное время.
Современный взгляд. Солнечные лучи приносят пользу при условии соблюдения правил солнечной безопасности (загорать в утренние или вечерние часы, не более получаса). В противном случае пребывание на пляже может обернуться серьёзными проблемами — ожогами в первую очередь.