И как теперь жить? То, что раньше считалось вредным, оказалось полезным

Учёные, вооружённые результатами новых исследований и продвинутых методов диагностики, решительно опровергают постулаты, на которых ранее было основано представление о здоровом образе жизни.

Миф № 1. Ужинать после 18.00 нельзя.

«Организм воспринимает 12−14-часовой перерыв в еде как голодовку, — рассказывает профессор Татьяна Пилат. — При длительных перерывах между приёмами пищи уровень глюкозы в крови резко падает, а это приводит к неконтролируемому аппетиту (который заканчивается ночными походами к холодильнику). Помимо этого, большие перерывы в еде чреваты застоем желчи. А это прямой путь к образованию камней в желчном пузыре».

Современный взгляд. Конечно, объедаться на ночь не стоит. Но лёгкий ужин (кисломолочные продукты, отварные овощи, свежие фрукты и т. д. ) необходим. Непосредственно перед сном рекомендуется выпить стакан кефира — это избавит от чувства голода и благотворно скажется на работе желудочно-кишечного тракта.

Ужин по правилам. Чем перекусить на ночь.

Миф № 2. Спать как можно дольше.

«Потребность во сне кодируется генетически и в среднем составляет 7−8 часов, — поясняет заведующий отделением медицины сна Университет­ской клиниче­ской больницы № 3 Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов. — Для взрослого человека этого обычно бывает достаточно, чтобы выспаться.

Напротив, потребность в продолжительном сне — индикатор неблагополучия. Доказано, что долго (по 10−12 часов) спят пациенты с заболеваниями, которые приводят к инфаркту, инсульту и внезапной смерти. Поэтому тем, кто долго спит и при этом не высыпается, следует обратить на эту проблему пристальное внимание и проконсультироваться с врачами.

Не слушайте больше моделей, которые так активно пропагандируют долгий сон в качестве способа сохранения молодости и красоты. Следуя их советам, можно всю эту самую молодость проспать. Лучше погуляйте на воздухе.

Современный взгляд. Восьмичасового сна человеку вполне достаточно. Если вы регулярно спите дольше и при этом не высыпаетесь, это повод пройти углублённое обследование.

Миф № 3. С плохим настроением нужно бороться.

«Плохое настроение — абсолютно нормальное, а в некоторых случаях — жизненно необходимое состояние, — рассказывает руководитель научно-практического центра “Дом” нейропсихолог Светлана Шишкова. — Не стоит искусственно заставлять себя бодриться. Западные исследователи, проследив судьбу 2 тыс. пациентов, прошедших лечение от депрессии, обнаружили, что впоследствии они лучше адаптировались к жизни — становились осторожнее, реально оценивали обстановку, научились анализировать ситуацию, предсказывать её развитие и спокойно воспринимать жизненные проблемы».

Современный взгляд. Заставлять себя улыбаться, когда хочется плакать, не стоит. Хандра помогает растворить оптимистичный глянец, обнаружить проблему и найти пути её решения.

Как отличить депрессию от плохого настроения?

Миф № 4. Душ надо принимать 2 раза в день.

Частые гигиенические процедуры приводят к прежде­временному старению кожи. «Горячая вода в сочетании с концентрированным мылом лишает кожу естественной жировой смазки, что приводит к сухости, трещинам и может спровоцировать дерматит и экзему, — предостерегает завотделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии доктор медицинских наук Анна Стенько. — Агрессивное воздей­ствие на кожу оказывает не сама вода (она естественным образом увлажняет кожу), а средства ухода — мыло, скрабы».

Современный взгляд. Принимать душ необходимо по потребности. Устраивать себе ежедневно интенсивно очищающие процедуры необязательно.

Миф № 5. Загорать вредно.

«Избыток солнца, безусловно, нежелателен, — считает Анна Стенько. — Однако в лечебных дозах (20−30 минут в зависимости от типа кожи) ультрафиолет организму жизненно необходим. Солнечные лучи способствуют регенерации кожи, подсушивают угревую сыпь и устраняют причины, способствующие её появлению.

Ультрафиолет — лучшая профилактика и эффективное лечение кожных заболеваний (экземы, дерматита, псориаза).

Под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D, который не только помогает противостоять бактериям и вирусам, но и (как показывают исследования) препятствует образованию раковых клеток в организме.

Так что модные сегодня защитные костюмы для похода на пляж, которые с таким упорством покупают за немыслимые деньги западные родители, — вещь бесполезная. Важно выходить к морю или иному водоёму в правильное время.