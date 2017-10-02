Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
«Ускорит приближение конца света»: КНДР ответила Трампу
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
18Ребятам о зайчатах
11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Защита не сработала. Почему возникает воспаление миндалин?

По статистике от такой болезни, как тонзиллит, страдают 10−15% взрослых и 20−25% детей во всем мире. При этом тонзиллит нередко недооценивается, хотя он может оказаться смертельно опасным.

Тонзиллит представляет собой инфекционную болезнь горла, которая проявляет себя воспалением частей лимфатического глоточного кольца миндалин. Бывает острым или хроническим. Острый развивается на фоне текущего ОРВИ, хронический может находиться в организме годами. «Хронический тонзиллит — это воспаление небных миндалин. Развивается он чаще всего на фоне легкого снижения иммунитета в области лимфоидного глоточного кольца, где есть семь миндалин. Но чаще всего ему подвержены именно небные», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева. Что такое хронический тонзиллит и как с ним бороться — в материале АиФ.ru.

Почему появляется.

«Очень многие врачи, и т. ч. и ЛОР-специалисты, считают, что хронический тонзиллит отмечается у 90% людей в разные периоды времени. Зачастую патология развивается на фоне тех или иных процессов, как, например, постоянная заложенность носа, фарингиты, ангины, легкие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, включая непролеченные», — отмечает иммунолог.

Основная функция небных миндалин — защита организма от патогенной микрофлоры, которая может попасть в носоглотку с пищей, водой и вдыхаемым воздухом. Когда иммунная система в полной боевой готовности, в ротовой полости содержится как непатогенная, так и условно-патогенная флора, которая способствует нормальной деятельности организма, не приводя к воспалениям и инфекциям. Если же число бактерий резко увеличивается, небные миндалины уничтожают лишние и приводят в норму всю систему в целом. Если же отмечаются сбои в иммунитете, может развиться болезнь. В острых случаях говорят об ангине. Если же воспаления проявляются все чаще, нередко дают рецидивы и не особенно успешно лечатся, процессы сопротивления в миндалинах ослабевают, они теряют возможность самоочищения, и развивается хронический тонзиллит.

Провоцировать хроническое течение процесса могут:

Полипы в носуАденоидыГнойные синуситыГайморитыИскривление носовой перегородкиИ даже кариес в зубах.

Отмечаются и случаи наследственной предрасположенности к хроническому тонзиллиту: риски его получить возрастают, если заболевание диагностировали у близких родственников.

Что касается обострений такой патологии, то она может активизироваться на фоне:

Недостаточного количества выпиваемой в день жидкости: должно быть около 2 литровНизкого качества воды: лучше использовать отфильтрованные вариантыСильного или долгого по времени переохлаждения организмаСтрессовХронической усталостиПлохой экологии.

Как распознать проблему.

Как правило, на наличие хронического тонзиллита может указывать боль в горле, появляющаяся без причины. Также симптомом будет и першение в носоглотке. У человека может отмечаться ощущение чужеродного предмета в горле, появляется кашель, повышается температура, преимущественно по вечерам. Естественно, на фоне всего отмечается сонливость и упадок сил. Нередко люди игнорируют затяжной насморк, который также может быть симптомом. «Заложенность носа может быть длительная или периодически возникающая. Хроническая заложенность может беспокоить человека долго, — недели, месяцы — и, если человек не обращается к врачу, у него дополнительно развивается и атрофия слизистой. Есть и такой вариант, когда заложенность носа возникает периодически. Стихание симптомов на неделю, например, не означает повторного заболевания. Это просто угасание симптомов на короткий промежуток времени. Но следующие будут более ярко выраженными. И тогда количество бактерий еще больше увеличится. Особенно важно обратиться к врачу, если меняется цвет выделений из носа: когда они становятся из светлых желто-зелеными или коричнево-гнойными», — говорит Анна Шуляева.

Изменение цвета отделяемого указывает на патогенные бактерии, справиться с которыми можно уже только антибиотиками. Кроме того, в миндалинах могут появиться пробки, и т. ч. и гнойные. А на фоне всех этих симптомов нередко развиваются серьезные осложнения.

Как лечить.

«Простой хронический тонзиллит можно вылечить амбулаторно, для чего даже не придется брать больничный. Однако всю стратегию терапии должен прописывать врач. Именно он оценивает, в каком объеме должна быть терапия, до какого состояния доведена слизистая, в каком состоянии лимфоузлы, нужно ли их убирать. Также будет учитываться и число рецидивов в год», — говорит иммунолог.

Лечение тонзиллита предполагает использование местных методик, как, например, полоскание горла. При наличии гнойных пробок практикуют промывание лакун (т. е. миндалин), обработку полости рта антисептиками. Антибактериальная терапия в идеале должна подбираться по возбудителю, а для этого следует взять мазок из горла. Но нередко врачи предлагают антибиотики широкого спектра или те, что рассчитаны на заболевание верхних дыхательных путей. Тут важно помнить, что нельзя назначать антибиотик себе самостоятельно: от этого может выработаться устойчивость к действующему веществу, после чего лекарство перестанет действовать вообще. Вся терапия обязательно должна быть комплексной. Можно подключить и физиопроцедуры: они будут особенно хороши в период ремиссии заболевания.

«Если иммунитет снижен, то врач может назначить и соответствующую иммуностимулирующую терапию», — говорит Анна Шуляева.

Но, если все эти действия не помогают, приходится прибегать к хирургическому воздействию. Обычно показанием к удалению являются частые обострения патологии: до 4−5 раз в год. А также в том случае, если воспалительный процесс перекидывается на соседние ткани или есть опасность заражения крови. Кроме того, миндалины удаляют, когда видны признаки поражения почек или сердечной мышцы.

При своевременном лечении хронический тонзиллит легко можно держать под контролем. Но в случае использования неправильных тактик лечения — прерывания курса терапии антибиотиками, игнорировании симптомов и т. д. — есть риск развития серьезных осложнений. Итак, он может привести к появлению частых ангин, проблем с сердцем и сосудами, пищеварительной системой. Могут отмечаться также проблемы с почками, нередко отмечаются приступы удушья. На фоне болей в горле нередко появляются и боли в суставах, что чревато артритами и ревматизмом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Та самая «Эммануэль». Сильвия Кристель свела мужчин с ума, но погубила свое счастье
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь