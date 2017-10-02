Защита не сработала. Почему возникает воспаление миндалин?

Тонзиллит представляет собой инфекционную болезнь горла, которая проявляет себя воспалением частей лимфатического глоточного кольца миндалин. Бывает острым или хроническим. Острый развивается на фоне текущего ОРВИ, хронический может находиться в организме годами. «Хронический тонзиллит — это воспаление небных миндалин. Развивается он чаще всего на фоне легкого снижения иммунитета в области лимфоидного глоточного кольца, где есть семь миндалин. Но чаще всего ему подвержены именно небные», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева. Что такое хронический тонзиллит и как с ним бороться — в материале АиФ.ru.

Почему появляется.

«Очень многие врачи, и т. ч. и ЛОР-специалисты, считают, что хронический тонзиллит отмечается у 90% людей в разные периоды времени. Зачастую патология развивается на фоне тех или иных процессов, как, например, постоянная заложенность носа, фарингиты, ангины, легкие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, включая непролеченные», — отмечает иммунолог.

Основная функция небных миндалин — защита организма от патогенной микрофлоры, которая может попасть в носоглотку с пищей, водой и вдыхаемым воздухом. Когда иммунная система в полной боевой готовности, в ротовой полости содержится как непатогенная, так и условно-патогенная флора, которая способствует нормальной деятельности организма, не приводя к воспалениям и инфекциям. Если же число бактерий резко увеличивается, небные миндалины уничтожают лишние и приводят в норму всю систему в целом. Если же отмечаются сбои в иммунитете, может развиться болезнь. В острых случаях говорят об ангине. Если же воспаления проявляются все чаще, нередко дают рецидивы и не особенно успешно лечатся, процессы сопротивления в миндалинах ослабевают, они теряют возможность самоочищения, и развивается хронический тонзиллит.

Провоцировать хроническое течение процесса могут:

Полипы в носуАденоидыГнойные синуситыГайморитыИскривление носовой перегородкиИ даже кариес в зубах.

Отмечаются и случаи наследственной предрасположенности к хроническому тонзиллиту: риски его получить возрастают, если заболевание диагностировали у близких родственников.

Что касается обострений такой патологии, то она может активизироваться на фоне:

Недостаточного количества выпиваемой в день жидкости: должно быть около 2 литровНизкого качества воды: лучше использовать отфильтрованные вариантыСильного или долгого по времени переохлаждения организмаСтрессовХронической усталостиПлохой экологии.

Как распознать проблему.

Как правило, на наличие хронического тонзиллита может указывать боль в горле, появляющаяся без причины. Также симптомом будет и першение в носоглотке. У человека может отмечаться ощущение чужеродного предмета в горле, появляется кашель, повышается температура, преимущественно по вечерам. Естественно, на фоне всего отмечается сонливость и упадок сил. Нередко люди игнорируют затяжной насморк, который также может быть симптомом. «Заложенность носа может быть длительная или периодически возникающая. Хроническая заложенность может беспокоить человека долго, — недели, месяцы — и, если человек не обращается к врачу, у него дополнительно развивается и атрофия слизистой. Есть и такой вариант, когда заложенность носа возникает периодически. Стихание симптомов на неделю, например, не означает повторного заболевания. Это просто угасание симптомов на короткий промежуток времени. Но следующие будут более ярко выраженными. И тогда количество бактерий еще больше увеличится. Особенно важно обратиться к врачу, если меняется цвет выделений из носа: когда они становятся из светлых желто-зелеными или коричнево-гнойными», — говорит Анна Шуляева.

Изменение цвета отделяемого указывает на патогенные бактерии, справиться с которыми можно уже только антибиотиками. Кроме того, в миндалинах могут появиться пробки, и т. ч. и гнойные. А на фоне всех этих симптомов нередко развиваются серьезные осложнения.

Как лечить.

«Простой хронический тонзиллит можно вылечить амбулаторно, для чего даже не придется брать больничный. Однако всю стратегию терапии должен прописывать врач. Именно он оценивает, в каком объеме должна быть терапия, до какого состояния доведена слизистая, в каком состоянии лимфоузлы, нужно ли их убирать. Также будет учитываться и число рецидивов в год», — говорит иммунолог.

Лечение тонзиллита предполагает использование местных методик, как, например, полоскание горла. При наличии гнойных пробок практикуют промывание лакун (т. е. миндалин), обработку полости рта антисептиками. Антибактериальная терапия в идеале должна подбираться по возбудителю, а для этого следует взять мазок из горла. Но нередко врачи предлагают антибиотики широкого спектра или те, что рассчитаны на заболевание верхних дыхательных путей. Тут важно помнить, что нельзя назначать антибиотик себе самостоятельно: от этого может выработаться устойчивость к действующему веществу, после чего лекарство перестанет действовать вообще. Вся терапия обязательно должна быть комплексной. Можно подключить и физиопроцедуры: они будут особенно хороши в период ремиссии заболевания.

«Если иммунитет снижен, то врач может назначить и соответствующую иммуностимулирующую терапию», — говорит Анна Шуляева.

Но, если все эти действия не помогают, приходится прибегать к хирургическому воздействию. Обычно показанием к удалению являются частые обострения патологии: до 4−5 раз в год. А также в том случае, если воспалительный процесс перекидывается на соседние ткани или есть опасность заражения крови. Кроме того, миндалины удаляют, когда видны признаки поражения почек или сердечной мышцы.