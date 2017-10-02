Осадки и ветер остаются в Хабаровском крае
В ряде районов дуть будет сильно и долго.
В ряде районов дуть будет сильно и долго.
Ветер, терзавший дальневосточную столицу и некоторые районы Хабаровского края вечером в воскресенье, немного угомонился, однако теплее в регионе не становится. Осадки разной интенсивности так и ли иначе коснутся почти всех районов края на старте новой рабочей недели. Температурный уровень продолжает убеждать власти в необходимости начать отопительный сезон.
В Хабаровске дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с, с порывами.
В
В
В Советской Гавани дневная температура повысится до 11−13 °С. Небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Вяземском дневная температура останется на отметке 8−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.
В Чегдомыне дневная температура повысится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Аяне дневная температура повысится до 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость
В Чумикане дневная температура повысится до 7−9 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 8−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 7−9 °C. Небольшой дождь. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до 7−9 °C. Ожидается небольшой дождь. Скорость