Осадки и ветер остаются в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Ветер, терзавший дальневосточную столицу и некоторые районы Хабаровского края вечером в воскресенье, немного угомонился, однако теплее в регионе не становится. Осадки разной интенсивности так и ли иначе коснутся почти всех районов края на старте новой рабочей недели. Температурный уровень продолжает убеждать власти в необходимости начать отопительный сезон.

В Хабаровске дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с, с порывами.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 7−9 °C. Вероятен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 11−13 °С. Небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура останется на отметке 8−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 5−7 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 7−9 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 7−9 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 8−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 7−9 °C. Небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.