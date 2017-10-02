Власти ОАЭ запустили бесплатную программу онлайн-образования
Правительство ОАЭ объявило о запуске бесплатной образовательной программы для арабского мира Arabic
Правительство ОАЭ объявило о запуске бесплатной образовательной программы для арабского мира Arabic
Программа была запущена в рамках инициативы Translation Challenge — перевод на арабский язык 11 млн слов, связанных с математикой и естественными науками, 5 тыс. видео и других образовательных материалов.
После запуска программы Дубай призвал всех желающих принять участие в их переводе на арабский.
По словам властей ОАЭ, цель образовательной программы — предоставить учащимся академические материалы по математике и естественным наукам на арабском и улучшить качество образования в арабском мире.