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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти ОАЭ запустили бесплатную программу онлайн-образования

Правительство ОАЭ объявило о запуске бесплатной образовательной программы для арабского мира Arabic E-Learning Project. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Программа была запущена в рамках инициативы Translation Challenge — перевод на арабский язык 11 млн слов, связанных с математикой и естественными науками, 5 тыс. видео и других образовательных материалов.

После запуска программы Дубай призвал всех желающих принять участие в их переводе на арабский.

Все материалы после перевода будут бесплатно представлены онлайн для 50 миллионов арабских школьников.

По словам властей ОАЭ, цель образовательной программы — предоставить учащимся академические материалы по математике и естественным наукам на арабском и улучшить качество образования в арабском мире.

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