В Приморье похолодает до -10 градусов

Источник: Восток Медиа

Новая неделя принесёт в Приморский край похолодание. Температурный фон в предстоящие дни понизится на несколько градусов. Ко всему прочему в регионе ожидается сильный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа.

В понедельник, 2 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. День будет облачным, но без осадков. При северо-западном умеренном ветре температура воздуха составит от +7 до +18 градусов. В краевом центре также ожидается переменная облачность. Сильный ветер подует с северо-запада. Столбик термометра не поднимется выше + 16 градусов. При этом температура воды в Амурском заливе составит +18 градусов.

По данным портала «Примпогода» неустойчивая погода сохранится в начале новой недели. За фронтальными разделами, смещавшимися над краем ночью, на Приморье распространится гребень антициклона. Вместе с ним в регион вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться до 0… -10 градусов, на южном побережье — от +3 до +8 градусов ночью. Дневные температуры понизятся до +6… +17 градусов.