В Приморье похолодает до -10 градусов
Жителям края
Жителям края
Новая неделя принесёт в Приморский край похолодание. Температурный фон в предстоящие дни понизится на несколько градусов. Ко всему прочему в регионе ожидается сильный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа.
В понедельник, 2 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. День будет облачным, но без осадков. При
По данным портала «Примпогода» неустойчивая погода сохранится в начале новой недели. За фронтальными разделами, смещавшимися над краем ночью, на Приморье распространится гребень антициклона. Вместе с ним в регион вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться до 0… -10 градусов, на южном побережье — от +3 до +8 градусов ночью. Дневные температуры понизятся до +6… +17 градусов.
Во Владивостоке в ближайшие дни осадков не предвидится, будет дуть сильный ветер. Температурный фон понизится 2−4 градуса.