В понедельник в нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки до 5 градусов
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на
Местами ожидаются туман, усиление ветра.
В Акмолинской, Костанайской,
В Жамбылской,
В Алматинской области ночью местами туман. В Алматинской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 5 градусов.
В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Атырауской, местами в
В Астане облачно, +9°. В Алматы преимущественно облачно, +15°.