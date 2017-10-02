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07:23 (мск), источник: Zakon.kz

В понедельник в нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки до 5 градусов

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на северо-западе на большей части осадки, лишь на востоке и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Zakon.kz

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской местами усиление ветра 15−20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанаской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15−20, в Жамбылской области до 25 м/с.

В Алматинской области ночью местами туман. В Алматинской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 5 градусов.

В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Атырауской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане облачно, +9°. В Алматы преимущественно облачно, +15°.

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