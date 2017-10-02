Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права РФ в ООН - СМИ
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
03:54 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье изучают приостановленные заявки на «дальневосточный гектар»

Ранее приостановленные заявки на получение «дальневосточного гектара» в границах охотугодий в Приморье вновь приняты в работу, сообщает администрация края. С 1 октября вступила в силу поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Ранее приостановленные заявки на получение «дальневосточного гектара» в границах охотугодий в Приморье вновь приняты в работу, сообщает администрация края.

С 1 октября вступила в силу поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий.

«Первые 50 заявок на получение дальневосточного гектара в Приморском крае, рассмотрение которых ранее было приостановлено в связи с наложением ограничений, вновь приняты в работу в понедельник, 2 октября… В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

По данным и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений края Александра Подольского, в такой ситуации оказался местный житель Иван Таркин, который позвонил президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

В Приморье установлены зоны в границах охотничьих угодий, на которых предоставление гектара невозможно, они не превышают 5% от всей площади охотугодий края. Если заявленный гектар попал в эти зоны, ему предложат не менее двух альтернативных вариантов участков.

Ранее сообщалось, что на «прямую линию» президента позвонил житель Приморья и пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении «дальневосточного гектара». Путин отметил, что программа идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, ситуация в Приморском крае, а выдаче «дальневосточного гектара» препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По данным краевых властей, Таркин до сих пор не оформил участок из-за вступивших с 1 января 2017 года изменений в закон о «дальневосточном гектаре», которые установили запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье изучают приостановленные заявки на 'дальневосточный гектар'
Источник рассказал о планах главы Приморья на понедельник
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Трамп оценил попытки Госдепа начать переговоры с КНДР
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь