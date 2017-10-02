В Приморье изучают приостановленные заявки на «дальневосточный гектар»

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Ранее приостановленные заявки на получение «дальневосточного гектара» в границах охотугодий в Приморье вновь приняты в работу, сообщает администрация края.

С 1 октября вступила в силу поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий.

«Первые 50 заявок на получение дальневосточного гектара в Приморском крае, рассмотрение которых ранее было приостановлено в связи с наложением ограничений, вновь приняты в работу в понедельник, 2 октября… В первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

По данным и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений края Александра Подольского, в такой ситуации оказался местный житель Иван Таркин, который позвонил президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

В Приморье установлены зоны в границах охотничьих угодий, на которых предоставление гектара невозможно, они не превышают 5% от всей площади охотугодий края. Если заявленный гектар попал в эти зоны, ему предложат не менее двух альтернативных вариантов участков.

Ранее сообщалось, что на «прямую линию» президента позвонил житель Приморья и пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении «дальневосточного гектара». Путин отметил, что программа идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, ситуация в Приморском крае, а выдаче «дальневосточного гектара» препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.