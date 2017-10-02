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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье появится краевой штаб по координации деятельности народных дружин

При содействии добровольных помощников полиции раскрыто 291 преступление.

В Приморском крае активно создаются муниципальные Штабы народных дружин, на которые возложены вопросы взаимодействия дружинников с органами местного самоуправления и полицией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья.

На заседании комитета по региональной политике и законности краевого Законодательного собрания депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края». В целях организации эффективного взаимодействия представителей народных дружин из муниципальных районов Приморья депутаты приняли решение создать краевой штаб по координации деятельности народных дружин.

Напомним, дружинники активно взаимодействуют с сотрудниками полиции. В настоящее время содействие в охране общественного порядка полицейским оказывает 151 общественное объединение, в числе которых 123 народные дружины и 28 объединений правоохранительной направленности общей численностью 1678 человек.

В краевом штабе планируется разрабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений. В состав штаба войдут представители органов государственной власти края, а также правоохранительных ведомств и органов исполнительной власти, местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений и казачьих обществ.

Отметим, дружинники регулярно оказывают помощь полиции в проведении профилактических мероприятий. Так, в рамках различных операций и рейдов в этом году при содействии добровольных помощников полиции раскрыто 291 преступление, выявлено и пресечено 6 тысяч административных правонарушений, большая часть которых приходится на нарушение порядка в общественных местах.

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