Цукерберг извинился за то, что Facebook разделяет людей
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за то, что социальная сеть разобщает людей, а не объединяет их. Об этом он написал на своей официальной странице.
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за то, что социальная сеть разобщает людей, а не объединяет их. Об этом он написал на своей официальной странице.
Цукерберг обратился к пользователям в последний день священного для иудеев праздника Йом Кипур.
«(Прошу прощения) за то, что моя работа была использована для того, чтобы разделить людей, а не объединить», — написал Цукерберг, добавив, что будет работать над исправлением ситуации.
Как писал портал iz.ru, ранее Марк Цукерберг заявил, что Facebook оказал огромное влияние на президентские выборы в США, став платформой для коммуникации между избирателями и кандидатами. Роль соцсети ее основатель оценил как положительную, несмотря на обвинения как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.