Цукерберг извинился за то, что Facebook разделяет людей

Источник: AP 2017

Цукерберг обратился к пользователям в последний день священного для иудеев праздника Йом Кипур.

«(Прошу прощения) за то, что моя работа была использована для того, чтобы разделить людей, а не объединить», — написал Цукерберг, добавив, что будет работать над исправлением ситуации.