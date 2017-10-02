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04:10 (мск), источник: Известия

Цукерберг извинился за то, что Facebook разделяет людей

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за то, что социальная сеть разобщает людей, а не объединяет их. Об этом он написал на своей официальной странице.

Источник: AP 2017

Цукерберг обратился к пользователям в последний день священного для иудеев праздника Йом Кипур.

«(Прошу прощения) за то, что моя работа была использована для того, чтобы разделить людей, а не объединить», — написал Цукерберг, добавив, что будет работать над исправлением ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как писал портал iz.ru, ранее Марк Цукерберг заявил, что Facebook оказал огромное влияние на президентские выборы в США, став платформой для коммуникации между избирателями и кандидатами. Роль соцсети ее основатель оценил как положительную, несмотря на обвинения как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

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