Супруги из Алматы за несколько месяцев стали многодетными родителями

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Еще Новый год семья праздновала в небольшом составе — мама, папа и двое сыновей — 4 и 13 лет. Алия Абсеметова признается, что давно хотела дочь, потому на семейном совете было решено подарить счастье родительской любви девочке из детского дома.

Однако органы опеки Жамбылского района Алматинской области предложили семье другой вариант — создание целого детского дома семейного типа. Более того, им сообщили, что условия семьи и площадь дома позволяют взять на воспитание шесть детей.

Так началась история большой семьи. Супруги готовили документы, обсуждали все нюансы — оба прекрасно понимали, что поступок очень ответственный и назад пути не будет.

«Мы прошли большую проверку — люди, которые планируют создать такой же дом семейного типа, должны отвечать определенным требованиям. Это: отсутствие судимости, приводов в полицейский участок, хорошая характеристика с места работы и от соседей. Никто из семьи не должен состоять на учете в психо- и наркодиспансере, все должны быть абсолютно здоровы», — рассказывает Алия.

Затем семья долго подыскивала детей — задача оказалась нелегкой, так как у кого-то еще не прошел суд по лишению родителей прав, а от некоторых детей родители и не собираются официально отказываться, однако и домой не забирают.

Дети, «посланные Богом», как говорит Алия, оказались в детском доме в Карагандинской области. Четверых ребятишек Биржан и Алия пригласили к себе домой. Супруги сразу сообщили детям — если вы не захотите остаться в нашем доме, мы вас отвезем обратно, а если вам понравится — милости просим.

Так три мальчика и одна лапочка-дочка остались жить в семье алматинцев. Родные дети пары были счастливы — теперь есть с кем дружить и играть. Никакой ревности со стороны кого-либо из детей не было. Все сразу поняли — ребята будут расти в равных условиях, и стали называть друг друга братьями и сестрой.

«Мы сразу сказали, что они — такие же дети, и мы никого не собираемся делить. Иногда люди спрашивают, почему другие дети такие светлые? Мы говорим, что они похожи на бабушку», — рассказывает Алия.

Дело в том, что в казахскую семью попали дети разных национальностей — русские и немец. На вопросы от знакомых и незнакомых по поводу того, что детей семья усыновила другой национальности, супруги отвечают — каких Бог послал. На самом деле, уверяет Алия, ни она, ни муж никогда не выбирали малышей по цвету глаз, волос и национальному признаку.

«Мы считаем, что каждый ребенок заслуживает счастья. Дети разговаривают на казахском языке, двое из них учатся в казахских классах. Они и раньше учились в казахских классах, и после того, как переехали к нам, я спросила у них, хотят ли они перейти в русский класс. Но они отказались», — говорит Алия.

В семье уже появились свои традиции, например, каждые выходные выбираться куда-то вместе и обязательно устраивать семейные ужины. К слову, каждый вечер семья собирается, чтобы обсудить проблемы детей, их поведение и поступки. Каждый поступок разбирается, ребенку объясняют, как надо себя вести и почему не нужно совершать плохих деяний. В итоге ребенок обещает стараться и исправиться, и, по словам Алии, многие подтягиваются к его уровню.

«Мы каждого поздравляем с днем рождения в 12 часов ночи. До этого времени никто не спит, мы прячем торт, который потом преподносим имениннику, вручаем подарок. И я по глазам вижу, что каждый ребенок хочет, чтобы у него поскорее наступил день рождения и его также поздравили», — рассказывает Алия.

Конечно, быть родителями шести детей нелегко, говорит мама. Нужна большая сила воли, готовность жертвовать своим временем и личным пространством, а главное, отдавать всю свою любовь, всю себя посвящать детям.

«Дети дают силу, энергию. Но и им надо много отдавать. Они — как пустой сосуд, чем ты его наполнишь, тем он и будет. Важно наполнить детей любовью, счастьем, добром, верой в людей, научить их доверять. С детьми надо работать, «готовых» детей на блюдечке никто не преподнесет. И если когда-нибудь они скажут нам «спасибо», я пойму, что наше время прошло не зря. И если они будут счастливы, мы будем счастливы. Все нас любят, за что я им благодарна. Мы научили их любить друг друга, переживать друг за друга, — рассказывает Алия.

Немалая часть успеха зависит от того, насколько сплоченно и дружно живет семья.

«Это большое испытание для семьи. Нужно быть уверенной в своем партнере, потому что дети не должны видеть, что вы ругаетесь, они должны видеть, что вы поддерживаете друг друга. Дети — хорошие психологи, а дети из детского дома — особенно. Я очень благодарна своему мужу за его мудрость и терпение», — объясняет многодетная мама.

О том, чтобы вернуть детей обратно, как это иногда бывает, Биржан и Алия даже думать не хотят.

«Нельзя сдавать ребенка обратно, это большая боль для него. Если взрослый человек принимает решение взять на воспитание ребенка, то он должен осознавать ответственность и заранее взвесить все “за” и “против”. Пока мы собирали документы, мы много думали с мужем, мы не спали ночами, много разговаривали, обсуждали. Мы знали, что назад пути не будет», — говорит женщина.

Она признается, что многие задавали ей вопросы о том, не боится ли она генетики детей. Биржан и Алия уверены — родители этих детей однажды ошиблись в жизни. Ведь бабушки и дедушки ребят не имеют так называемой «плохой генетики». Они благодарны родителям деток, за то, что те их родили.

Алия планирует, что не будет запрещать общаться детям с их родителями, когда они вырастут и окончат вузы, встанут на ноги и даже смогут помогать биологическим мамам и папам. И даже поможет деткам найти родителей, если они того сами захотят.

Но до того момента, говорит Алия, детей она не отдаст никому.

«У их родителей была возможность. Я не против их общения в будущем, но в первый раз они будут встречаться при мне, чтобы их снова не обманули. Я звоню иногда в детский дом, откуда дети приехали, и спрашиваю: “Их искали”? Их никто не искал…».

Биржан и Алия благодарны не только родителям за этих детей, но и всем, кто помог обрести детишек.

«Я благодарна нашему президенту Нурсултану Назарбаеву за то, что такая программа существует. Выражаю признательность прокуратуре Алматинской области за проект “Жетысу без детских домов” и департаменту образования области. Благодарю всех, кто участвовал и помогал, а именно руководство и сотрудников КГУ “Детского дома имени Маруы Кулушевой”, директора и учителей Каргалинской средней школы № 3, руководство и медперсонал ГКП на ПХВ “Районной больницы” села Каргалы. А также огромное спасибо нашим родителям, родственникам и друзьям за поддержку. И еще я хочу сказать всем казахстанцам, не бойтесь дарить счастье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ведь каждый ребенок имеет право на счастье и, если вы — человек, у которого большое сердце, то, я думаю, все у вас получится. Нужно лишь обратиться в орган опеки по месту вашего жительства», — говорит Алия.

Но главную благодарность семья выразила главному специалисту органа опеки и попечительства при отделе образования Жамбылского района Конакбаеву Сергазы Турсыновичу. Именно он посоветовал семье взять несколько детей, и помог открыть целый семейный детский дом.

«В данное время в нашем районе работает два детских дома семейного типа. Один из них — в селе Каргалы. Цель этой программы — устроить детей, оставшихся без попечения родителей и сирот в семью, сократить количество детей в детских домах. Данная работа проводится вместе с областным департаментом образования и прокуратурой области. Семья Карибаевых обратилась к нам, посмотрев на их чистые намерения, я посоветовал им открыть детский дом семейного типа, они согласились. Сейчас они являются образцово-показательной семьей Жамбылского района Алматинской области», — говорит Сергазы Конакбаев.

На сегодняшний день по Алматинской области в общем насчитывается более 3000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 85% воспитываются в патронатных семьях и в детских домах семейного типа.