«Зеленый щит» вокруг Казани планируют создать активисты «Народного фронта»

На данный момент все подготовительные документы уже направлены в Министерство лесного хозяйства РТ и Общественную палату республики. Параллельно с этим активисты ОНФ продолжают выявлять факты незаконной вырубки деревьев в районах, граничащих с Казанью.

Так, в региональное отделение Народного фронта поступила жалоба жителей Семиозерского сельского поселения — в некогда рекреационной зоне с озером и зелеными насаждениями вырублено 38 деревьев. «Согласно ответу исполкома Высокогорского района по договору купли-продажи лесных насаждений в порядке выборочной санитарной рубки были вырублены 16 берез. Остальные 22, как говорится в ответе, не относятся к землям лесного фонда, так как расположены в поселке Озерный. Установить, кто срубил эти деревья, не удалось, и исполком обратился в Минлесхоз для принятия мер, но виновные до сих пор не найдены», — сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

«Город растет за счет территорий соседних муниципальных районов, мы теряем огромное количество зеленых насаждений. В конечном итоге лесистость Татарстана уменьшается, качество воздуха ухудшается, а это будет негативно сказываться на здоровье горожан. Важно уже сейчас принять принципиальное решение, чтобы вокруг больших городов и крупных промышленных центров был проработан план по озеленению, в частности создание защитного “зеленого щита”», — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Татарстане Зуфар Юнусов.

Федеральный закон, закрепляющий законодательную возможность создания «зеленых щитов» вокруг мегаполисов, был инициирован Народным фронтом и поддержан Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Закон был подписан в июле 2016 года, сейчас в регионах страны активисты Народного фронта инициируют процесс создания «зеленых щитов». На данный момент в 61 регионе уже направлены заявления о создании лесопарковых зеленых поясов в региональные общественные палаты.