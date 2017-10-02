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15:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Зеленый щит» вокруг Казани планируют создать активисты «Народного фронта»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане провели работу по выписке из кадастровой карты участков по границам Казани, которые могли бы стать «зеленым щитом» города. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

На данный момент все подготовительные документы уже направлены в Министерство лесного хозяйства РТ и Общественную палату республики. Параллельно с этим активисты ОНФ продолжают выявлять факты незаконной вырубки деревьев в районах, граничащих с Казанью.

Так, в региональное отделение Народного фронта поступила жалоба жителей Семиозерского сельского поселения — в некогда рекреационной зоне с озером и зелеными насаждениями вырублено 38 деревьев. «Согласно ответу исполкома Высокогорского района по договору купли-продажи лесных насаждений в порядке выборочной санитарной рубки были вырублены 16 берез. Остальные 22, как говорится в ответе, не относятся к землям лесного фонда, так как расположены в поселке Озерный. Установить, кто срубил эти деревья, не удалось, и исполком обратился в Минлесхоз для принятия мер, но виновные до сих пор не найдены», — сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

«Город растет за счет территорий соседних муниципальных районов, мы теряем огромное количество зеленых насаждений. В конечном итоге лесистость Татарстана уменьшается, качество воздуха ухудшается, а это будет негативно сказываться на здоровье горожан. Важно уже сейчас принять принципиальное решение, чтобы вокруг больших городов и крупных промышленных центров был проработан план по озеленению, в частности создание защитного “зеленого щита”», — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Татарстане Зуфар Юнусов.

Федеральный закон, закрепляющий законодательную возможность создания «зеленых щитов» вокруг мегаполисов, был инициирован Народным фронтом и поддержан Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Закон был подписан в июле 2016 года, сейчас в регионах страны активисты Народного фронта инициируют процесс создания «зеленых щитов». На данный момент в 61 регионе уже направлены заявления о создании лесопарковых зеленых поясов в региональные общественные палаты.

«Этой осенью ОНФ совместно с Минприроды РФ представит экологический рейтинг крупнейших городов, в котором будет отражен не только уровень загрязнения воздуха, но и другие важные экологические показатели, напрямую влияющие на благополучие жителей городов», — уточнил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

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