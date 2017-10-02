Ольхонский район отпраздновал 80-летие
Торжественное празднование 80-летия Ольхонского района прошло 29 сентября 2017 года в посёлке Еланцы.
Торжественное празднование 80-летия Ольхонского района прошло 29 сентября 2017 года в посёлке Еланцы.
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Губернатор подчеркнул, что туризм — самая перспективная отрасль для Ольхонского района, несмотря на то, что на Байкальской природной территории есть особые условия ведения хозяйственной деятельности.
«Ежегодно на протяжении последних четырех лет по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области Ольхонский район является победителем в своей группе. В прошлом году район стал победителем в номинации “Лучшее муниципальное образование” по итогам сельхозсоревнований. Район также входит в пятерку территорий региона, которые обеспечивают спортсменами сборную Иркутской области,» — сказал Сергей Левченко.
В рамках празднования юбилея района в Еланцах прошли районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»,
«Юбилей района -наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего района, его минувшими и будущими достижениями. Решающую роль в том, что удалось сделать, сыграла поддержка правительства Иркутской области, губернатора, областного и федерального бюджетов, — сказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. — Введены в эксплуатацию районные больницы, универсальный спортивный комплекс, детский сад, начальная школа, пристрой к детсаду, дом для медицинских работников, отремонтированы детские сады и клубы, переселены в новые дома люди, жившие в аварийном фонде, достроена автодорога от Еланцов до Сахюрты, начал работать паром “Семен Батагаев”, район украсили знаковые скульптуры».
Губернатор вручил благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты жителям Ольхонского района, отличившимся в сферах образования, здравоохранения, сотрудникам социальных служб, представителям местной власти и бизнеса.