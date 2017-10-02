Ольхонский район отпраздновал 80-летие

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на мероприятии побывал губернатор Сергей Левченко. Он поздравил жителей территории и заметил, что Ольхонский район является особым в Приангарье, т.к. каждый, кто приезжает в регион, стремится здесь побывать. «В среднем почти 600 тысяч туристов посещают район ежегодно. Здесь проходят важнейшие мероприятия в туристской и культурной сфере, на которые съезжаются люди со всей страны и из-за рубежа: международный молодежный лагерь “Байкал”, фестиваль зимних игр “Зимниада”, Ердынские игры, музыкальные и поэтические фестивали», — сказал глава области.

Губернатор подчеркнул, что туризм — самая перспективная отрасль для Ольхонского района, несмотря на то, что на Байкальской природной территории есть особые условия ведения хозяйственной деятельности.

«Ежегодно на протяжении последних четырех лет по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области Ольхонский район является победителем в своей группе. В прошлом году район стал победителем в номинации “Лучшее муниципальное образование” по итогам сельхозсоревнований. Район также входит в пятерку территорий региона, которые обеспечивают спортсменами сборную Иркутской области,» — сказал Сергей Левченко.

В рамках празднования юбилея района в Еланцах прошли районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», ярмарки-продажи сельхозпродукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства. Открылись книжные и фотовыставки. Кроме того, были организованы соревнования по волейболу, по национальной борьбе, шахматам и шашкам.

«Юбилей района -наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей нашего района, его минувшими и будущими достижениями. Решающую роль в том, что удалось сделать, сыграла поддержка правительства Иркутской области, губернатора, областного и федерального бюджетов, — сказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. — Введены в эксплуатацию районные больницы, универсальный спортивный комплекс, детский сад, начальная школа, пристрой к детсаду, дом для медицинских работников, отремонтированы детские сады и клубы, переселены в новые дома люди, жившие в аварийном фонде, достроена автодорога от Еланцов до Сахюрты, начал работать паром “Семен Батагаев”, район украсили знаковые скульптуры».