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07:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Почта России утратила посылку жителя Башкирии

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. ФГУП «Почта России» привлечена к административной ответственности за утрату почтового отправления.

Решение об этом приняло региональное Управлением Роскомнадзора В ведомство обратился житель Башкирии с жалобой на ненадлежащего оказания услуг почтовой связи. Инспекторы выяснили, что Почта России не обеспечила сохранность принятого почтового отправления (посылки), сообщается на сайте Роскомнадзора.

По данному факту в отношении юридического лица — ФГУП «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По его решению назначен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

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