Почта России утратила посылку жителя Башкирии

Решение об этом приняло региональное Управлением Роскомнадзора В ведомство обратился житель Башкирии с жалобой на ненадлежащего оказания услуг почтовой связи. Инспекторы выяснили, что Почта России не обеспечила сохранность принятого почтового отправления (посылки), сообщается на сайте Роскомнадзора.

По данному факту в отношении юридического лица — ФГУП «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По его решению назначен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.