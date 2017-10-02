Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:36 (мск), источник: Nur.kz

В соцсети вернулся «Камызяк» Азамат Мусагалиев

Актер, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев выложил новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Как и многие словил один из трендов инстаграма — писать под фото: не знаю, какую подпись оставить к фото — придумайте сами! Придумааааетеее?)))», — подписал фотографию Азамат Мусагалиев (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях к публикации пользователи радуются возвращению юмориста в Instagram. 26 августа сообщалось, что Азамат Мусагалиев перестал выкладывать новые фотографии на своей странице в Instagram.

Последний пост артиста датируется 19 июля, где он прокомментировал свою шутку о казахском языке, которая вызвала переполох. Извиняться он не стал, лишь подчеркнул, что был и остается казахом, уважающим свой народ и язык.

Напомним, ранее шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.

КВН-щики заступились за коллегу и просили простить его. Они назвали историю творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева.

А позже Мусагалиев отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram.

Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также высказался о ситуации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Певица Макпал Исабекова впервые показала фото своего отца (фото)
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России появится собственная операционная система для самолетов
ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь