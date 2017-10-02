В соцсети вернулся «Камызяк» Азамат Мусагалиев

Источник: Nur.kz

«Как и многие словил один из трендов инстаграма — писать под фото: не знаю, какую подпись оставить к фото — придумайте сами! Придумааааетеее?)))», — подписал фотографию Азамат Мусагалиев (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях к публикации пользователи радуются возвращению юмориста в Instagram. 26 августа сообщалось, что Азамат Мусагалиев перестал выкладывать новые фотографии на своей странице в Instagram.

Последний пост артиста датируется 19 июля, где он прокомментировал свою шутку о казахском языке, которая вызвала переполох. Извиняться он не стал, лишь подчеркнул, что был и остается казахом, уважающим свой народ и язык.

Напомним, ранее шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.

КВН-щики заступились за коллегу и просили простить его. Они назвали историю творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева.

А позже Мусагалиев отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram.