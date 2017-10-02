В соцсети вернулся «Камызяк» Азамат Мусагалиев
Актер, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев выложил новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.
Актер, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев выложил новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.
«Как и многие словил один из трендов инстаграма — писать под фото: не знаю, какую подпись оставить к фото — придумайте сами! Придумааааетеее?)))», — подписал фотографию Азамат Мусагалиев (орфография и пунктуация сохранены).
В комментариях к публикации пользователи радуются возвращению юмориста в Instagram. 26 августа сообщалось, что Азамат Мусагалиев перестал выкладывать новые фотографии на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.
А позже Мусагалиев отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram.
Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также высказался о ситуации.