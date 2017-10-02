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05:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик: Бабье лето придет в Хабаровский край на этой неделе

Тепло вернется в регион на несколько дней.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

В середине недели во всех районах края ожидается потепление. Об этом в эфире программы «Утро с «Губернией» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Мы ждем, что с четверга к нам придет та погода, которая называется бабьим летом. Придет воздушная масса, которая принесет нам и ночные температуры повыше — от +2 до +7 градусов, и дневные [температуры] у нас будут от +15 до + 16 градусов. [Эта волна тепла] кратковременная — дня на три-четыре», — отметила Галина Брынцева.

Синоптик добавила, что эти цифры верны для южных районов края, в центральных и северных районах будет слегка прохладнее.

«В центральных районах [с четверга] днем — от +9 до +14 градусов, ночью — от +1 до +6 градусов. В северных районах ожидаются дневные температуры от +7 до +13, ночные — от 0 до +5. Сильного ветра мы нигде не ждем, где-то в среднем — от 8 до 13 м/с. К тому же в северных районах сохраняется вероятность осадков. В центральных и южных районах [осадков] не будет», — сказала специалист.

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