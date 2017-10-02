В Астане продали золотой унитаз за $10 миллионов
В Астане на одной из ярмарок был продан унитаз из золота за 10 миллионов долларов, сообщает NUR.KZ.
В Астане на одной из ярмарок был продан унитаз из золота за 10 миллионов долларов, сообщает NUR.KZ.
Новость про золотой унитаз была опубликована на странице news.uko в Instagram.
«На ярмарке в Астане продан золотой унитаз за 10 миллионов долларов», — пишется в посте.
Пользователи Сети осудили богатых людей, тратящих бессмысленно огромные деньги.
Напомним, ранее мы сообщали, что жителя Астаны шокировал золотой унитаз в гостях у друга за 80 тысяч долларов.