Хабаровчане стали больше есть картофеля и лука

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Из-за границы в Хабаровский край в этом году было завезено 625,7 тонн овощей общей стоимостью в 300,6 тыс долларов США и 2 266,9 тонн фруктов — 1 983,2 тыс долларов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди овощей лидирующая позиция у картофеля и репчатого лука.

По информации Хабаровской таможни, из фруктов импортировано больше всего бананов, а объем яблок и груш значительно снизился, хотя в прошлом году именно их завозили больше всего.

«Отмечу, что это лишь часть фруктов и овощей, которые проходит через нашу таможню. Продукты могут завозиться через государственную границу в других регионах, например, Приморского края. Так что это далеко не полный список», — отметила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова. Тем не менее, в 2017 году поставки из-за границы заметно увеличились по сравнению с прошлым годом. В 2016 году общий весовой объем фруктов составил 0,8 тонн, а овощей — 373,1 тонн.