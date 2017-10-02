Хабаровчане стали больше есть картофеля и лука
Объем поставок этих овощей в 2017 году значительно вырос.
Объем поставок этих овощей в 2017 году значительно вырос.
По информации Хабаровской таможни, из фруктов импортировано больше всего бананов, а объем яблок и груш значительно снизился, хотя в прошлом году именно их завозили больше всего.
«Отмечу, что это лишь часть фруктов и овощей, которые проходит через нашу таможню. Продукты могут завозиться через государственную границу в других регионах, например, Приморского края. Так что это далеко не полный список», — отметила
Увеличилось и количество