Как выйти из тени? Секреты успеха в малом бизнесе

О том, что малому бизнесу нужно помогать, в Кузбассе говорят давно. Сегодня к этому добавилась идея выхода малых предприятий на международные рынки. В 2017 г. регион присоединился к федеральной образовательной программе Российского экспортного центра. Оператором РЭЦ стал Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. О том, зачем нам это нужно, стоит ли малому бизнесу выходить на экспорт и как это сделать, размышляет заведующая кафедрой экономики, тренер РЭЦ Евгения Балаганская.

«Сибирская» репутация.

Наталья Исаева, «АиФ — Кузбасс»: Евгения Николаевна, Кузбасс, можно сказать, живёт за счёт экспорта угля. Зачем вовлекать во внешнюю торговлю малый бизнес, который вряд ли сможет соревноваться с той же угольной промышленностью? Как вы вообще оцениваете кузбасский экспортный потенциал?

Евгения Балаганская

Евгения Балаганская: Кузбасс действительно на внешнем рынке представлен в основном углём и металлом. Доля сырьевого экспорта у нас составляет 70%. Но проблема в том (и об этом говорят уже не первый год), что это малорентабельно, поэтому нужно постепенно сходить с «угольной иглы». Тем более что в регионе имеется потенциал для наращивания несырьевого экспорта. Например, за 2011−2015 гг. продажи за рубеж продовольствия выросли в два раза, зерна — в три раза. Растёт также экспорт продукции углехимического и нефтехимического кластеров, горно-шахтного машиностроения и малых инновационных компаний. При этом общее количество участников внешнеэкономической деятельности значительно не увеличивается. Зарегистрированных участников ВЭД около 300, а доля малого бизнеса среди них составляет, по моим оценкам, около 5%.

А ведь малый бизнес здесь играет очень важную роль. Он хорош для экономики региона тем, что обеспечивает рабочие места. Это важный социальный инструмент борьбы с безработицей. На мой взгляд, именно этот сектор может помочь нашему региону захватить узкие ниши на внешних рынках, потому что наши предприниматели могут предложить продукцию, которую за рубежом ценят.

— Что мы можем предложить помимо угля?

— Самое перспективное направление — продукты питания. Яркий пример — наши известные экспортёры «Кедр — экспорт». Ребята вышли на внешний рынок с натуральной продукцией из кедрового ореха и успешно закрепились в этой нише, хотя предприятие относится как раз к малому бизнесу. Ещё перспективная продукция для экспорта — варенье из сосновых шишек Дениса Давыдова. Денис полгода разрабатывал свой оригинальный рецепт варенья, первоначальный капитал взял из собственных накоплений, затем нашёл сбыт в Кузбассе — в фермерском кооперативе «Калина-Малина».

За рубежом продукты из Сибири пользуются большим спросом, потому что имеют репутацию натуральных, качественных. Этим нужно пользоваться. Но если сравнить с продуктами Алтая, то мы увидим, что в том же Китае они представлены более широко, чем наши. Да даже в других регионах нашей страны, и у нас в том числе, популярны алтайские сиропы, варенья, мёд, молочка. Но у нас же тоже это всё есть. А где наши бренды? Всё просто: на Алтае (а также в Томске и Новосибирске) есть Центр поддержки экспорта, который целенаправленно занимается продвижением продукции.

Кроме того, сегодня перспективное направление внешней торговли — это плодовоовощная продукция на рынки азиатских стран. Если говорить о непродовольственных товарах, то, конечно, спросом пользуется продукция «Кокса», нефтепродукты. Но если у крупных компаний уже давно налажена логистика и сбыт на внешних рынках, то у малого бизнеса возникают трудности различного характера, начиная с поиска иностранных контрагентов и заканчивая осуществлением внешнеторговой сделки. Потенциал расширения возможностей роста кузбасских предприятий за счёт выхода на внешний рынок ещё до конца не изучен, требует индивидуального подхода и исследования.

Информационный вакуум.

— Почему, по вашим наблюдениям, наши потенциальные экспортёры не выходят на внешний рынок? Чем занимается школа РЭЦ?

— Если по стране государственной поддержкой пользуются только 3% малого бизнеса, то в Кемеровской области и того меньше. Абсолютное большинство даже не знают о таких возможностях. Инфраструктура поддержки и содействия экспорту у нас представлена, в основном, Кузбасской торгово-промышленной палатой, областным департаментом экономического развития и фондами поддержки предпринимательства. Свои консультации также проводит Кемеровская таможня, которая сегодня использует информационные технологии, значительно сокращающие время на таможенное оформление.

Но нужно, чтобы предпринимателю подробно разъясняли, какие разрешительные документы нужно оформить, как найти покупателя, рассказали бы обо всех рисках внешнеторговой сделки, начиная от проверки платежеспособности контрагента, до таможенного оформления и валютного контроля и логистики, ведь эта информация не написана на всех плакатах в банках. А в Интернете, в том числе, много недостоверных или устаревших сведений. В этом году на базе нашего университета начала работу Школа экспорта РЭЦ для начинающих экспортёров. Цель школы — дать основы, направить, показать путь, чтобы предприниматель использовал все возможности государственной поддержки. В плане экспорта сегодня её столько, как не было никогда!

Но беда как раз в информационном вакууме. Мы пытаемся решить эту проблему. В Школе экспорта РЭЦ проводим тренинги для предпринимателей, лекции совмещаем с практическими заданиями. Каждый предприниматель выполняет задания на примере своей продукции. Он может просчитать стоимость, рентабельность экспортного проекта. Это очень важно. Ведь изначально откуда он может знать свои предстоящие расходы? Тем более, как показывает практика, до этапа таможенного оформления он ничего о нём не представляет, не знает, какие разрешительные документы представить в таможню, чтобы его груз вообще выпустили. Но одной школы, на мой взгляд, недостаточно, чтобы вывести из тени наш малый бизнес.

— Как, на ваш взгляд, увеличить экспортный потенциал?

— Сегодня нам нужно создать Центр поддержки экспорта малого бизнеса на региональном уровне. Нужно систематизировать государственную поддержку начинающих экспортёров. При этом нельзя забывать об индивидуальной помощи: начиная с поиска зарубежных покупателей и заканчивая сопровождением внешнеторговой сделки. Во-вторых, нужно помогать в интернет-продвижении начинающих экспортеров. Практика показывает, что перевод на иностранный язык сайта, контекстная реклама, контент-маркетинг и другие инструменты продвижения для малого бизнеса в основном недоступны из-за нехватки знаний, квалифицированного персонала и денег. Также ситуацию исправило бы упрощение таможенного оформления экспортных сделок на основе предоставления только одного документа. Вступает в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, у нас целый курс посвящён таможенному оформлению экспортных сделок.

Найти свою нишу.

— Евгения Николаевна, бесплатные семинары и конкурсы грантов для начинающего предпринимателя — это, конечно, хорошо. А как грамотно начать своё дело? Ведь не все грантовые проекты долго живут после реализации. Вообще, какие направления в бизнесе сегодня перспективны?

— Сначала нужно найти свою нишу. Изучить рынок, свою целевую аудиторию. Мировой опыт показывает, что только один из ста человек имеет природные предпринимательские задатки. Это уникальная способность организовывать вокруг себя все ресурсы. Для внутреннего малого бизнеса сегодня созданы все условия. Губернатор неоднократно выступал в защиту от давления со стороны контролирующих органов. У нас есть инфраструктура поддержки предпринимательства, разные программы и конкурсы.