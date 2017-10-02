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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ожидается потепление до +10°С

Во понедельник, 2 октября, метеорологи не прогнозируют дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается потепление до 10 °C. Как обещают синоптики Gismeteo.ru, в понедельник, 2 октября, столбики термометра будут колебаться около отметок +9°С…+11°С. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с.

Во вторник, 3 октября, метеорологи прогнозируют до +10°C. Рано утром в Красноярске ожидается дождь. Ближе к вечеру похолодает до +5°C. Днем также ожидаются осадки. В этот день будет дуть юго-западный ветер с силой до 4 м/с.

В среду, 4 октября, будет пасмурно. Температура воздуха в этот день составит +4°C. Синоптики также обещают дожди с утра и до позднего вечера. Ветер стихнет и будет дуть со скоростью до 1 м/с.

В четверг, 5 октября, в Красноярске также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет колебаться от +4 до +8°C.

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