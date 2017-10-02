Хабаровчане снова проверят свои знания о народах России
Город присоединится к написанию этнографического диктанта.
Город присоединится к написанию этнографического диктанта.
В дальневосточной столице в субботу, 7 октября, пройдёт второй этап этнографического диктанта. Принять участие в нём могут школьники, студенты, национальные общественные объединения — любые граждане вне зависимости от возраста, образования и места проживания.
На первом этапе регионального проекта свои знания проверили более четырёхсот человек. На основании анализа результатов организаторы диктанта провели интенсивный курс обучения для решивших улучшить свои знания о народах, проживающих на территории региона, их обычаях, культуре и традициях.
«В рамках курсов проходили лекции,
Написать этнографический диктант можно будет на одной из четырёх площадок: в Дальневосточном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, в Хабаровском государственном институте культуры, в средней общеобразовательной школе № 30 или в Краевом
Финальный этап диктанта пройдёт по всей России накануне Дня народного единства — 3 ноября. В этом году мероприятие получило статус международного: проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Итоги акции подведут ко Дню Конституции — 12 декабря.
Агентство писало, что в прошлом году участие в большом этнографическом диктанте приняли около 500 человек. По его результатам Хабаровский край оказался в середине регионального рейтинга по средней оценке за тест и занял 36-ю строчку из 80-ти.