Хабаровчане снова проверят свои знания о народах России

В дальневосточной столице в субботу, 7 октября, пройдёт второй этап этнографического диктанта. Принять участие в нём могут школьники, студенты, национальные общественные объединения — любые граждане вне зависимости от возраста, образования и места проживания.

На первом этапе регионального проекта свои знания проверили более четырёхсот человек. На основании анализа результатов организаторы диктанта провели интенсивный курс обучения для решивших улучшить свои знания о народах, проживающих на территории региона, их обычаях, культуре и традициях.

«В рамках курсов проходили лекции, мастер-классы и экскурсии, которые проводили сотрудники Краеведческого музея и преподаватели хабаровских вузов. Желающих улучшить свои знания было немного, но люди приходили на занятия. Сейчас студенты запустили в соцсетях предтестирование, чтобы до диктанта потренироваться и узнать свой уровень», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.

Написать этнографический диктант можно будет на одной из четырёх площадок: в Дальневосточном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, в Хабаровском государственном институте культуры, в средней общеобразовательной школе № 30 или в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры. Начало тестирования в 10:00.

Финальный этап диктанта пройдёт по всей России накануне Дня народного единства — 3 ноября. В этом году мероприятие получило статус международного: проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Итоги акции подведут ко Дню Конституции — 12 декабря.