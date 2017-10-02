Екатеринбуржцев ждет холодная и снежная неделя
Погода в Екатеринбурге в начале рабочей недели обещает быть холодной и снежной.
Погода в Екатеринбурге в начале рабочей недели обещает быть холодной и снежной.
По данным Gismeteo, в понедельник, 2 октября, утром температура воздуха составит -2 градуса, пройдет небольшой снег. Днем пасмурно, 0 градусов. К вечеру малооблачно, похолодает до -1 градуса.
Во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют снег с дождем. Утром +1 градус, к обеду потеплеет до +4 градусов. Вечером небольшой дождь, +1 градус тепла.
В среду синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Утром столбики термометров покажут -1 градус, к обеду потеплеет до +1 и пройдет небольшой снег. Вечером пасмурно, 0 градусов тепла.