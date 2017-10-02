Екатеринбуржцев ждет холодная и снежная неделя

Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, в понедельник, 2 октября, утром температура воздуха составит -2 градуса, пройдет небольшой снег. Днем пасмурно, 0 градусов. К вечеру малооблачно, похолодает до -1 градуса.

Во вторник, 3 октября, синоптики прогнозируют снег с дождем. Утром +1 градус, к обеду потеплеет до +4 градусов. Вечером небольшой дождь, +1 градус тепла.