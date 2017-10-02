Челябинцы предупреждают друг друга о гололедице

Жители Челябинска предостерегают друг друга от падений во дворах жилых домов — снег и лед, покрывшие улицы в выходные, до сих пор не растаяли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 октября, утром тротуары в Челябинске остаются покрытыми льдом. Горожане предостерегают друг друга от падений на лестницах и во дворах жилых домов.

Между тем, автомобилисты сообщают, что гололедицы на проезжей части нет. Небольшие замерзшие участки наблюдаются лишь на мостах. Но водителям советуют не терять бдительности.

По данным Челябинского ЦГМС, днем температура воздуха поднимется до 0−2 градусов. Есть шанс, что к обеду снег и лед начнут таять.