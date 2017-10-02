Земли под «дальневосточный гектар» возьмут у охотников

Источник: ДЕЙТА

Есть и такие охотничьи угодья, на которых предоставление гектара невозможно. Они определены специальным постановлением администрации Приморского края. Данная территория невелика, и не превышает 5% от всей площади охотугодий Приморья. В нее вошли районы, которые предназначенные для воспроизводства объектов животного мира, для сохранения среды обитания животных — это поймы рек, места подкормки, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

При этом, если заявленный гражданином гектар все же попал в границы территории, которая осталась закрытой, ему будет предложено не менее двух альтернативных вариантов размещения участков на выбор.

Департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края проведена большая работа, и уже подготовлен перечень участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, которые возможно предоставить в рамках программы. Изменения в закон практически к нулю сводят основания для отказа в предоставлении земли по закону о дальневосточном гектаре.

Напомним, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал поручение максимально оперативно провести все мероприятия, связанные с отработкой заявлений граждан после вступления в силу 1 октября поправки об охотугодьях.

«Очень многие в этом году рассчитывали приступить к выращиванию на своем участке овощей, строительству дома. Наконец граждане смогут получить землю и начать работы, не все удастся сделать в этом году, ведь скоро наступят холода, но это уже будет их первый шаг на пути реализации своей мечты. Нужно людям максимально помочь в этом», — подчеркнул Владимир Миклушевский.