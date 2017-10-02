Миллионер Ник Вуйчич впервые приедет в Новосибирск
Мероприятие состоится в «Новосибирском Экспоцентре» в ноябре, сообщает «РБК».
Мероприятие состоится в «Новосибирском Экспоцентре» в ноябре, сообщает «РБК».
Миллионер Ник Вуйчич впервые приедет в Новосибирск, горожане смогут посетить шоу известного оратора «Жизнь без границ» 26 ноября, об этом сообщает «РБК».
Встреча с бизнесменом пройдет в «Новосибирском Экспоцентре». организаторы ожидают более 7 тысяч посетителей. Цена билетов уже известна — от 1000 рублей до 25000 тысяч рублей.
Ник Вуйчич — австралийский миллионер, оратор, основатель благотворительного фонда и писатель. Ник страдает редким наследственным заболеванием — синдромом тетраамелии — он родился без рук и ног. Но Ник Вуйчич научился ходить и плавать. Кроме того, бизнесмен помогает развивать свои способности другим людям (в том числе, с ограниченными возможностями).