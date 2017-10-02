В Перми участники «Чистых игр» собрали более 400 мешков мусора

В Перми 30 сентября в долине реки Данилихи на месте будущего сквера Братьев Каменских прошёл экологический квест «Чистые игры».

Это командные соревнования, в которых приняли участие 96 человек. 25 команд состязались между собой в сборе мусора, а дополнительные баллы получали за правильные ответы в эко-викторине и фотоохоте. Организаторы позаботились о волонтёрах, и приготовили для них не только мешки для мусора и всё необходимое оборудование, но и горячий чай.

«Вчера побывали на экологическом квесте “Чистые игры”. У меня была отличная команда: мы собрали около 15 мешков различного мусора. Самое сложное было переправлять мешки через реку, для этого у нас был импровизированный мост из досок и веток. Работали командой и это помогло нам не упасть. Ну, а потом были пироги и песни», — поделилась впечатлениями участница квеста Кристина Владыкина.

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Всего, по словам организаторов, волонтёры собрали 410 мешков мусора, 41 автомобильную покрышку и крупногабаритные отходы.

Победу в соревнованиях одержала команда «Электровеники», которая собрала больше всех вторысырья — 11 мешков стекла и 14 мешков пластиковых бутылок. На втором месте команда «Астрагал», которые были лучшими в фотоохоте и сумели выторговать за принесенные артефакты самые большие баллы. На третьем месте команда городского совета старшеклассников, которая собрала 12 пакетов пластика и 7 пакетов стекла.