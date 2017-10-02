Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Любовь к соленому объяснили научно
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми участники «Чистых игр» собрали более 400 мешков мусора

В экологическом квесте в будущем сквере Братьев Каменских участвовали около 150 человек.

В Перми 30 сентября в долине реки Данилихи на месте будущего сквера Братьев Каменских прошёл экологический квест «Чистые игры».

Это командные соревнования, в которых приняли участие 96 человек. 25 команд состязались между собой в сборе мусора, а дополнительные баллы получали за правильные ответы в эко-викторине и фотоохоте. Организаторы позаботились о волонтёрах, и приготовили для них не только мешки для мусора и всё необходимое оборудование, но и горячий чай.

«Вчера побывали на экологическом квесте “Чистые игры”. У меня была отличная команда: мы собрали около 15 мешков различного мусора. Самое сложное было переправлять мешки через реку, для этого у нас был импровизированный мост из досок и веток. Работали командой и это помогло нам не упасть. Ну, а потом были пироги и песни», — поделилась впечатлениями участница квеста Кристина Владыкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего, по словам организаторов, волонтёры собрали 410 мешков мусора, 41 автомобильную покрышку и крупногабаритные отходы.

Победу в соревнованиях одержала команда «Электровеники», которая собрала больше всех вторысырья — 11 мешков стекла и 14 мешков пластиковых бутылок. На втором месте команда «Астрагал», которые были лучшими в фотоохоте и сумели выторговать за принесенные артефакты самые большие баллы. На третьем месте команда городского совета старшеклассников, которая собрала 12 пакетов пластика и 7 пакетов стекла.

Первые две команды организаторы наградили сертификатами на посещение квеструма, ещё десять команд отправятся на экскурсии в Ботанический сад ПГНИУ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ипотека вместо брата». Обманутые дольщики обратились к президенту
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России появится собственная операционная система для самолетов
ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь