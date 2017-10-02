Омичи радуются снегу (фото)

Сегодня, 2 октября, ночью в Омске снова шел снег. Погодное явление вызвало восторг у омичей. Фото очередных снежков и снеговиков появилось в соцсетях.

Омские синоптики предупреждали о ночных осадках в виде дождя и снега. В Омске и области прогнозировалась холодная погода с температурой на ночь +3… -2 градуса, до -7 при прояснениях.

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Сегодня днем ожидается температура 0… +5 градусов тепла, на юге области до +10 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер порывистый 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.