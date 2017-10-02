Астрономия возвращается в расписание школьных уроков

Астрономия из школьной программы исчезла больше десяти лет назад. Тем не менее, интерес к науке о Вселенной среди молодежи не пропал. Появилась предметная олимпиада. Кстати, в этом году два новосибирских школьника взяли призовые места на заключительном этапе.

— Главной задачей школьной астрономии должны стать формирование мировоззрения, мотивация к изучению других дисциплин: физики, математики, химии, биологии, истории, литературы, — говорит кандидат физико-математических наук Олег Угольников.

Сегодня ученые спорят, в каком возрасте школьники больше заинтересуются этим предметом. Настаивают на седьмом классе. Правда, пока учебники рекомендованы выпускникам.

В учебнике астрономии за 10−11 класс почти 150 страниц — от карты звездного неба до появления черных дыр. Эксперты нашли в учебнике много опечаток, к тому же, программа курса нуждается в обновлении. На каждой странице есть красочные фотографии, но подписаны некоторые из них неверно. Торопились, говорят специалисты. Вернуть предмет в школьную программу предстояло за год. Новый учебник почти повторяет советский. Тем временем, наука не стоит на месте: интернет, спутники и новые технические возможности расширяют классические представления о космосе.

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