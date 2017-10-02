Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Студенты одного из уфимских вузов станут донорами

Возле главного корпуса БашГУ будет работать станция забора крови.

Студентов БашГУ призывают стать донорами крови — в вузе пройдут донорские дни.

Мобильный пункт забора крови будет работать у главного корпуса университета 3 октября с 9 до 14 часов рядом с арт-объектом «Я люблю БашГУ». Поучаствовать в благотворительной акции могут как студенты, так и преподаватели.

Для участия донору необходимо быть старше 18 лет, не иметь медицинских противопоказаний, и придти с паспортом к пункту сдачи. Далее нужно будет зарегистрироваться, заполнив анкету, сдать анализ на экспресс-тест, пройти прием врача и после разрешения его сдать кровь.

— Накануне акции сегодня, 2 сентября, в актовом зале БашГУ пройдет лекция «Я — донор», где каждый может услышать ответы на свои вопросы о донорстве, — отметили в Объединённом совете обучающихся БашГУ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России появится собственная операционная система для самолетов
ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь