Студенты одного из уфимских вузов станут донорами

Студентов БашГУ призывают стать донорами крови — в вузе пройдут донорские дни.

Мобильный пункт забора крови будет работать у главного корпуса университета 3 октября с 9 до 14 часов рядом с арт-объектом «Я люблю БашГУ». Поучаствовать в благотворительной акции могут как студенты, так и преподаватели.

Для участия донору необходимо быть старше 18 лет, не иметь медицинских противопоказаний, и придти с паспортом к пункту сдачи. Далее нужно будет зарегистрироваться, заполнив анкету, сдать анализ на экспресс-тест, пройти прием врача и после разрешения его сдать кровь.