Студенты одного из уфимских вузов станут донорами
Возле главного корпуса БашГУ будет работать станция забора крови.
Возле главного корпуса БашГУ будет работать станция забора крови.
Студентов БашГУ призывают стать донорами крови — в вузе пройдут донорские дни.
Мобильный пункт забора крови будет работать у главного корпуса университета 3 октября с 9 до 14 часов рядом с
Для участия донору необходимо быть старше 18 лет, не иметь медицинских противопоказаний, и придти с паспортом к пункту сдачи. Далее нужно будет зарегистрироваться, заполнив анкету, сдать анализ на
— Накануне акции сегодня, 2 сентября, в актовом зале БашГУ пройдет лекция «Я — донор», где каждый может услышать ответы на свои вопросы о донорстве, — отметили в Объединённом совете обучающихся БашГУ.