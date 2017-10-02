В Казани ожидается около 5 градусов тепла

Сообщается, что утром по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — туман.

Отметим, что ровно год назад в этот день температура воздуха составляла +17 градусов, в 2015 году — около +11 градусов, а в 2014 году — около +4 градусов.