В Казани ожидается около 5 градусов тепла
2 октября в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северный умеренный.
2 октября в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северный умеренный.
Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит +5..+7 градусов.
Сообщается, что утром по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — туман.
Отметим, что ровно год назад в этот день температура воздуха составляла +17 градусов, в 2015 году — около +11 градусов, а в 2014 году — около +4 градусов.