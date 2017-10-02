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09:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается около 5 градусов тепла

2 октября в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северный умеренный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с

Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит +5..+7 градусов.

Сообщается, что утром по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — туман.

Отметим, что ровно год назад в этот день температура воздуха составляла +17 градусов, в 2015 году — около +11 градусов, а в 2014 году — около +4 градусов.

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