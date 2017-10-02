В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Источник: AP 2017

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Это значит, что ночная температура в Москве составит 1−6 градусов, днем 6−11 градусов. Похолодания прогнозируются на вторую половину месяца. Температура будет опускаться до 1−6 градусов мороза, в такие дни столбики термометра покажут не больше +4 градусов.

На юге ночная температура в октябре будет от 5 до 12 градусов. Днем до 20 градусов тепла, еще можно погреться на солнышке. Тем более что неприятной южную осень делают дожди. Но в этом октябре их будет меньше обычного.

На севере Европейской территории, в Ленинградской и соседних областях, ночные температуры ожидаются от 0 до 5 градусов. Днем в среднем 5−10 градусов.

В Приволжском округе от -1 до +5 градусов ночью, днем будет прогреваться до 11 тепла. Октябрь здесь будет дождливым, осадков ожидается существенно больше нормы.

На Урале ночная температура в октябре около нуля, днем 4−9 градусов. Заморозки возможны до -7 градусов. Хотя в сентябре в горах Урала уже были морозы до -9 градусов.

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На юге Западной Сибири днем 6−12 градусов, при похолоданиях тут уже возможны морозы до -10 градусов и днем до -5 градусов. Осадков около и меньше нормы.

В Забайкалье от -3 до 8 градусов ночью, и 4−9 тепла днем. Ночные заморозки до -18 градусов для этих регионов в октябре являются нормой.