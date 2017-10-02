Снег будет идти в Омске всю неделю
Со 2 по 6 октября снегопад будет идти почти каждый день.
Со 2 по 6 октября снегопад будет идти почти каждый день.
Снег будет идти практически каждый день на неделе со 2 по 6 октября.
По данным открытых
Дневная температура со 2 по 6 октября в регионе будет колебаться от + 3 до +5 в дневные часы и до -2 градусов ночью. Возможны осадки в виде дождя и снега.
Отметим, что после 7 октября в регионе ожидается небольшое потепление. Дневная температура может достигнуть 8 градусов тепла, снег прекратиться.