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07:50 (мск), источник: АиФ Омск

Снег будет идти в Омске всю неделю

Со 2 по 6 октября снегопад будет идти почти каждый день.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 769 мм рт. ст. 0 м/с

Снег будет идти практически каждый день на неделе со 2 по 6 октября.

По данным открытых интернет-источников омичей всю неделю ждёт крайне неблагоприятная погода. Почти все дни на неделе со 2 по 6 октября будут снежными. В северныx районаx области возможно образование временного снежного покрова. Местами на дорогах в регионе возможна гололедица.

Дневная температура со 2 по 6 октября в регионе будет колебаться от + 3 до +5 в дневные часы и до -2 градусов ночью. Возможны осадки в виде дождя и снега.

Отметим, что после 7 октября в регионе ожидается небольшое потепление. Дневная температура может достигнуть 8 градусов тепла, снег прекратиться.

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