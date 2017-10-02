Снег будет идти в Омске всю неделю

Снег будет идти практически каждый день на неделе со 2 по 6 октября.

По данным открытых интернет-источников омичей всю неделю ждёт крайне неблагоприятная погода. Почти все дни на неделе со 2 по 6 октября будут снежными. В северныx районаx области возможно образование временного снежного покрова. Местами на дорогах в регионе возможна гололедица.

Дневная температура со 2 по 6 октября в регионе будет колебаться от + 3 до +5 в дневные часы и до -2 градусов ночью. Возможны осадки в виде дождя и снега.