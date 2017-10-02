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07:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Профессор ТОГУ: Здание «Гиганта» в Хабаровске убили рекламой

По словам специалиста, афиши и цветные растяжки портят архитектурный облик кинотеатра.

Источник: Губерния онлайн

Наружная реклама сильно влияет на архитектурный облик Хабаровска: она не дает горожанам по-настоящему разглядеть некоторые исторические здания и оценить их стиль. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала директор Института архитектуры и дизайна ТОГУ, член градостроительного совета правительства края Вера Лучкова.

«У нас очень хорошего класса памятники периода 20-х — 30-х годов прошлого века. Это конструктивистские и аналогичные им постройки — [например, здание Закдумы, кинотеатр «Гигант"]. Жаль только, что они находятся в не очень хорошем состоянии. Что сделали с «Гигантом»? Его просто убили рекламой. Совершенно не видны лаконичные, очень хорошо спропорционированные объемы. [Без рекламы на фасаде] становится понятен этот стиль, в котором чистота, сбалансированность объемов — это основа», — отметила профессор Вера Лучкова.

По ее словам, порой рекламные щиты неудачно размещают и на современных зданиях — ТРЦ «Магазины радости», «НК Сити» и «НК Плаза».

«Сегодня роль рекламы в городе очень велика: она либо портит архитектуру, либо подчеркивает ее достоинства. Скажем, Музыкальный театр наш. На мой взгляд, это здание — самое грамотное с точки зрения размещения рекламы. Она там правильно располагается, и по цвету там обычно гармонично все делают», — сказала Вера Лучкова.

Профессор добавила, что в Хабаровске градостроители идут по правильному пути.

«Мы не до конца уничтожили историческую среду и вряд ли ее уничтожим, а новая архитектура, за редким исключением, нормальная. Неудачные здания, пожалуй, строятся вокруг исторического центра. Комсомольскую площадь немножко давят высотки, которые [находятся] рядом с ней. Но если появится промежуточный масштаб, если появятся здания между этими высотками и зданиями историческими, то станет нормально», — считает директор Института архитектуры и дизайна ТОГУ.

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