В Костанае выпал первый снег
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый мелкий снег сегодня порадовал жителей Костанайской области. Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый мелкий снег сегодня порадовал жителей Костанайской области. Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как и обещали синоптики, сегодня, 2 октября, в Костанае пасмурно, идёт снег с дождем.
Снимками и видеороликами первого снежного явления в этом году делятся пользователи в социальных сетях.
«Обалденная погода! Без всяких там дождя, слякоти, ветра) Сразу переоделся и переобулся в зиму)», — пишет пользователь Алина Харисова.
«Снежный день второго октября) кра-со-ти-ща!)», — отметил пользователь Сети Алиса Штейн.
Похоже, костанайцы очень рады наступающей зиме.