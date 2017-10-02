В Костанае выпал первый снег

Как и обещали синоптики, сегодня, 2 октября, в Костанае пасмурно, идёт снег с дождем.

Снимками и видеороликами первого снежного явления в этом году делятся пользователи в социальных сетях.

«Обалденная погода! Без всяких там дождя, слякоти, ветра) Сразу переоделся и переобулся в зиму)», — пишет пользователь Алина Харисова.

«Снежный день второго октября) кра-со-ти-ща!)», — отметил пользователь Сети Алиса Штейн.