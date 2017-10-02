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07:51 (мск), источник: Kazinform

В Костанае выпал первый снег

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый мелкий снег сегодня порадовал жителей Костанайской области. Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как и обещали синоптики, сегодня, 2 октября, в Костанае пасмурно, идёт снег с дождем.

Снимками и видеороликами первого снежного явления в этом году делятся пользователи в социальных сетях.

«Обалденная погода! Без всяких там дождя, слякоти, ветра) Сразу переоделся и переобулся в зиму)», — пишет пользователь Алина Харисова.

«Снежный день второго октября) кра-со-ти-ща!)», — отметил пользователь Сети Алиса Штейн.

Похоже, костанайцы очень рады наступающей зиме.

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