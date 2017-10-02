Новая дорога в «Белых росах» стала доступна для автомобилей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске стала доступна для автомобилистов новая дорога на ул. Карамзина. Ранее на ней велись строительные работы от Ярыгинского проезда до дома № 13 по ул. Судостроительной. На некоторых картах (Google и 2GIS) новая дорога уже обозначена.

Движение по проезду организовано по двум полосам с помощью светофорного регулирования. Также рабочие обустроили пешеходные переходы. На ул. Карамзина появились съезды к расположенным вдоль нее жилым домам, общественным зданиям и пожарной части.

Строительство новой дороги не обошлось без скандалов. Так, прокуратура выявила нарушения при проведении работ — строители нарушили изначальную планировку микрорайона. Вместо утвержденного плана на строительство 4-полосной дороги шириной 15 метров департамент градостроительства выдал разрешение на строительство 2-полосной дороги шириной 8 метров. Кроме того, ось дороги смещена к прилегающим жилым домам по ул. Карамзина на 5 метров, из-за чего магистраль в настоящий момент проходит в непосредственной близости от зданий.

Еще одним важным моментом в строительстве новой дороги стали автобусные остановки. В настоящий момент они уже установлены, из чего можно сделать вывод, что через ул. Карамзина будет проходить общественный транспорт, разгрузив тем самым остановки «Институт», «ж/к Полтавский» и «ж/к Утиный плес», которыми регулярно пользуются местные жители.

Напомним, новая дорога располагается в жилом комплексе «Белые росы», который в настоящий момент продолжает возводить ГСК «Красстрой». Строительные работы на ул. Карамзина начались летом 2017 года. По мнению автомобилистов, данная дорога в мкр. Пашенный была необходима, поскольку на Ярыгинском проезде регулярно образовывается пробка.