Демонтаж трамвайных рельсов на Светланской во Владивостоке добрался до ГУМа

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Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Еще один участок центральной улицы Владивостока — Светланской — разрыли дорожные рабочие, чтобы добраться до трамвайных рельсов, сообщает ИА PrimaMedia. Сейчас движение автотранспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону от опор Золотого моста до владивостокского ГУМа.

Напомним, работы уже завершены на участке от остановки ДВГТУ до опор Золотого моста. Здесь рельсы полностью демонтированы, а асфальтовое покрытие восстановлено. Демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок — от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй — от опор моста до Дома офицеров флота и третий — от ДОФ до пересечения улиц Светланская — Уборевича.