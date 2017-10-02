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07:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Демонтаж трамвайных рельсов на Светланской во Владивостоке добрался до ГУМа

Из-за работ на Светланской однополосное движение в каждую сторону осуществляется от опор Золотого моста до пересечения с Уборевича.

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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Еще один участок центральной улицы Владивостока — Светланской — разрыли дорожные рабочие, чтобы добраться до трамвайных рельсов, сообщает ИА PrimaMedia. Сейчас движение автотранспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону от опор Золотого моста до владивостокского ГУМа.

Напомним, работы уже завершены на участке от остановки ДВГТУ до опор Золотого моста. Здесь рельсы полностью демонтированы, а асфальтовое покрытие восстановлено. Демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок — от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй — от опор моста до Дома офицеров флота и третий — от ДОФ до пересечения улиц Светланская — Уборевича.

Земляные работы на Светланской планировалось завершить до конца сентября, однако пока работы продолжаются. Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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