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07:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцам пришлось спать на полу турецкого аэропорта

Рейс из Даламана задержан на 8 часов.

Уральцы почти 8 часов не могут вылететь из турецкого Даламана. Рейс авиакомпании Red wings задержан. Борт должен был подняться в воздух в 21.40 по местному времени. Сейчас же на онлайн-табло турецкой авиагавани время вылета — 5.40.

Как сообщили «Уралинформбюро» в авиакомпании, задержка вызвана поздним прибытием борта. По сообщениям пассажиров, им так и не предложили горячего питания и размещения в гостинице. Многим пришлось спать прямо на полу аэропорта.

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