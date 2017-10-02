Екатеринбуржцам пришлось спать на полу турецкого аэропорта

Уральцы почти 8 часов не могут вылететь из турецкого Даламана. Рейс авиакомпании Red wings задержан. Борт должен был подняться в воздух в 21.40 по местному времени. Сейчас же на онлайн-табло турецкой авиагавани время вылета — 5.40.