В Башкирии приставы вытащили должника из-под кровати
Мужчина пытался спрятаться от правосудия.
Мужчина пытался спрятаться от правосудия.
В Башкирии судебные приставы достали злостного должника
Комичная ситуация случилась в Бирске. Один из местных жителей, оштрафованный за сбыт краденного имущества, отказывался общаться с судебными приставами. Нарушитель попросту не открывал дверь и выключил телефон.
Тогда приставы решили заглянуть в окно квартиры должника. Под кроватью они заметили две пары ног. Оказалось, что хозяева таким образом решили спрятаться от нежданных гостей.
— Супруги рассказали, что они решили отдохнуть под кроватью. Должника доставили к судебному приставу, где он оплатил всю сумму штрафу, — рассказали в управлении службы судебных приставов.