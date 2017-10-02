В Башкирии приставы вытащили должника из-под кровати

В Башкирии судебные приставы достали злостного должника из-под кровати.

Комичная ситуация случилась в Бирске. Один из местных жителей, оштрафованный за сбыт краденного имущества, отказывался общаться с судебными приставами. Нарушитель попросту не открывал дверь и выключил телефон.

Тогда приставы решили заглянуть в окно квартиры должника. Под кроватью они заметили две пары ног. Оказалось, что хозяева таким образом решили спрятаться от нежданных гостей.