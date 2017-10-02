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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии приставы вытащили должника из-под кровати

Мужчина пытался спрятаться от правосудия.

В Башкирии судебные приставы достали злостного должника из-под кровати.

Комичная ситуация случилась в Бирске. Один из местных жителей, оштрафованный за сбыт краденного имущества, отказывался общаться с судебными приставами. Нарушитель попросту не открывал дверь и выключил телефон.

Тогда приставы решили заглянуть в окно квартиры должника. Под кроватью они заметили две пары ног. Оказалось, что хозяева таким образом решили спрятаться от нежданных гостей.

— Супруги рассказали, что они решили отдохнуть под кроватью. Должника доставили к судебному приставу, где он оплатил всю сумму штрафу, — рассказали в управлении службы судебных приставов.

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